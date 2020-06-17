Умер чемпион СССР по футболу, после спорта работавший необычным курьером

Уроженец Эстонии Георгий Рябов начинал карьеру в таллинском "Динамо", но главных успехов добился в "Динамо" московском

На 82-м году жизни скончался бывший центральный защитник московского "Динамо" и сборной СССР по футболу Георгий Рябов. Об этом сообщил официальный сайт российского клуба. Ранее в России умер знаменитый хоккеист Мальцев.

Отметим, что Георгий Рябов родился в 1938 году в Таллине и с 1954 по 1959 годы выступал за таллинское "Динамо", после чего перебрался в "Динамо" московское, с которым стал чемпионом СССР (1963) и двукратным обладателем Кубка СССР (1967, 1970).

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Георгий Рябов дважды входил в список "33 лучших футболистов СССР" (1960, 1963). В сборной СССР защитник играл с 1963 по 1965 годы, проведя в ее составе пять матчей.

Интересно, что заниматься спортом Георгий Рябов начал, играя в хоккей с шайбой. А после завершения футбольной карьеры в 32 года перешел на довольно необычную, как для бывших спортсменов, работу – стал дипломатическим курьером в Министерстве иностранных дел. Там Рябов в общей сложности проработал даже дольше, чем играл в футбол, а именно 27 лет – с 1971 по 1998 годы.

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