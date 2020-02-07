18 000 штрафа и закрытые трибуны: "Райо" таки понесет наказание за оскорбления Зозули его фанами

Апелляцию мадридцев отклонили, но они еще могут обжаловать это решение

Роман Зозуля (справа в нижнем ряду) с партнерами по "Альбасете"/Фото ФК "Альбасете"

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании вынес решение по делу "Райо Вальекано" за оскорбления фанатами мадридцев украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули. Об этом информирует пресс-служба ФФИ. Ранее мы писали про новые скандирования против Зозули: украинца оскорбили 1200 испанцев.

За поведение своих фанатов "Райо" наказан двумя домашними матчами без болельщиков, а также будет вынужден выплатить штраф в размере 18 тысяч евро. Трибуны стадиона "Кампо-де-Вальекас" будут закрыты на матчи против "Уэски" (29-й тур) и "Эльче" (31-й тур). На данный момент у руководства мадридского клуба есть 15 дней, чтобы обжаловать данное решение.

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Роман Зозуля. Фото: ОПЕНГРАФ

Напомним, конец прошлого года ознаменовался скандалом: фанаты "Райо" сорвали игру с "Альбасете", скандируя: "Зозуля – нацист!"

Напомним, ранее за оскорбления Зозули "Райо Вальекано" наказали штрафом в 18 тысяч евро и доигровкой встречи, прерванной при счете 0:0, уже без болельщиков. Однако затем апелляционный комитет Испанской федерации футбола временно приостановил действие санкций.

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