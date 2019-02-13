Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

22 игрока вошли в заявку "Шахтера" на матч против "Айнтрахта" в Лиге Европы

Сегодня, 21:05

Соломон может дебютировать в составе "Шахтера" уже завтра, Бондаренко в Харьков не прилетел

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
22 игрока вошли в заявку "Шахтера" на матч против "Айнтрахта" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/46a/389/5c646a3893999.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/46a/389/5c646a3893999.jpg Футбол Соломон может дебютировать в составе "Шахтера" уже завтра, Бондаренко в Харьков не прилетел

Вечером 13 февраля донецкий "Шахтер" прилетел в Харьков, где завтра в первом матче 1/16 финала Лиги Европы встретится с "Айнтрахтом" из Франкфурта. Главный тренер "горняков" Паулу Фонсека взял с собой 22 футболиста, а в заявку на матч попадут только 18 игроков. Во время предматчевой пресс-конференции Фонсека обратился к болельщикам перед матчем с "Айнтрахтом": "Поддержите нас, и мы победим вместе".

Вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Анатолий Трубин;

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили;

Полузащитники: Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Майкон, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Марлос, Тайсон, Манор Соломон, Фернандо, Веллингтон Нем, Андрей Тотовицкий;

Нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.

Ранее мы опубликовали заявление тренера "Айнтрахта": "В чемпионате Германии "Шахтер" мог бы бороться за самые высокие места". Также Хюттер назвал самого опасного игрока в составе "Шахтера".

Ранее мы писали, что новичок "Шахтера" попал в символическую сборную Кубка Америки. Маркос Антонио со сборной Бразилии занял пятое место в молодежном континентальном чемпионате.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, Лига Европы, Шахтер Донецк, Айнтрахт

Вы сейчас просматриваете новость " 22 игрока вошли в заявку "Шахтера" на матч против "Айнтрахта" в Лиге Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фонсека обратился к болельщикам перед матчем с "Айнтрахтом": "Поддержите нас, и мы победим вместе"

Сегодня, 20:34

Паулу Фонсеку в матче против "Айнтрахта" устроит только победа

Тренер "Айнтрахта": "В чемпионате Германии "Шахтер" мог бы бороться за самые высокие места"

Сегодня, 19:35

Хюттер считает Тайсона самым главным оружием "горняков"

Хацкевич: "Буэно с "Олимпиакосом" не сыграет, по Кадару решение примем после тренировки"

Сегодня, 19:23

Главный тренер киевлян и вице-капитан команды ответили на вопросы журналистов

Тренер "Олимпиакоса": "Постараемся добыть результат, который поможет с уверенностью ехать в Киев"

Сегодня, 16:56

Португалец заявил, что очень хорошо изучил "Динамо", несмотря на отсутствие официальных матчей

"Шахтер" провел открытую тренировку перед матчем с "Айнтрахтом"

Сегодня, 15:40

В четверг донецкий клуб сыграет поединок плей-офф Лиги Европы

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 15:15

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Порошенко подписал новый указ о военном положении

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией

Глузман: Порошенко принял решение об отставке Супрун

Ученые определили самый красивый возраст женщины

Как поменялась внешность Януковича за год. Фотофакт
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 15:15

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Одноклубник высмеял одежду Александра Зинченко: "Я так одевался семь лет назад"

Сегодня, 10:37

Кевин де Брейне оценил внешний вид игроков "Манчестер Сити"

Герои-2009 10 лет спустя: как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА

Сегодня, 09:47

Триумф дончан остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости

Умер вратарь, совершивший лучший сэйв 20-го века после удара Пеле

Вчера, 12:38

Гордон Бэнкс со сборной Англии побеждал на чемпионате мира 1966 года

Василий Ломаченко познакомился с легендарным голливудским актером Микки Рурком

Вчера, 12:14

Украинский боксер побывал на неделе моды в Нью-Йорке

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Убившая украинца пенсионерка при задержании раскидала полицейских

Петросяна обсмеяли из-за выхода в свет со своей любовницей