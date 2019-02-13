22 игрока вошли в заявку "Шахтера" на матч против "Айнтрахта" в Лиге Европы
Соломон может дебютировать в составе "Шахтера" уже завтра, Бондаренко в Харьков не прилетел
Вечером 13 февраля донецкий "Шахтер" прилетел в Харьков, где завтра в первом матче 1/16 финала Лиги Европы встретится с "Айнтрахтом" из Франкфурта. Главный тренер "горняков" Паулу Фонсека взял с собой 22 футболиста, а в заявку на матч попадут только 18 игроков. Во время предматчевой пресс-конференции Фонсека обратился к болельщикам перед матчем с "Айнтрахтом": "Поддержите нас, и мы победим вместе".
Вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Анатолий Трубин;
Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили;
Полузащитники: Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Майкон, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Марлос, Тайсон, Манор Соломон, Фернандо, Веллингтон Нем, Андрей Тотовицкий;
Нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.
Ранее мы опубликовали заявление тренера "Айнтрахта": "В чемпионате Германии "Шахтер" мог бы бороться за самые высокие места". Также Хюттер назвал самого опасного игрока в составе "Шахтера".
Ранее мы писали, что новичок "Шахтера" попал в символическую сборную Кубка Америки. Маркос Антонио со сборной Бразилии занял пятое место в молодежном континентальном чемпионате.
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