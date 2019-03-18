24 участника и счастливчики из Лиги наций: как пройдет отбор на Евро-2020 в 12 странах
Из-за проведения Лиги наций отбор на чемпионат Европы сместили на весну
На этой неделе стартует квалификационный турнир за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Этот розыгрыш станет уникальным, ведь матчи финального турнира пройдут в 12 разных странах! Таким образом в УЕФА решили отметить 60-ю годовщину проведения первого чемпионата Европы.
По этой причине, а также проведению осенью первой в истории Лиги наций, формат отборочного этапа претерпел небольших изменений. Отборочный цикл Евро-2020 начнется не в сентябре, как было раньше после финальных стадий крупных турниров, а в марте. Результаты жеребьевки отбора Евро-2020 в Дублине.
- Ни одна из принимающих стран не получит автоматической путевки в финальный турнир
- 24 участника пробьются через Европейскую квалификацию
- Групповой этап квалификации: десять групп, по две лучшие команды выходят в финальную стадию (20 путевок)
- Плей-офф: 16 победителей групп Лиги наций УЕФА сойдутся в четырех плей-офф, одно место в финальной стадии от каждой лиги (4 путевки)
Групповой этап квалификации (20 путевок)
Команды разбили на десять групп по пять или шесть сборных. В четырех из пяти групп по пять команд оказалось по одной сборной, пробившейся в финальную стадию Лиги наций (пройдет в июне 2019 года). Две лучшие сборные каждой группы выйдут в финальную стадию. Так определятся обладатели первых 20 путевок. Начнем в Португалии, закончим в Сербии: опубликован календарь матчей сборной Украины на 2019 год.
Плей-офф (4 путевки)
Еще четыре участника Евро-2020 определятся в плей-офф с участием 16 победителей групп Лиги наций (победителей всех четырех групп во всех четырех лигах).
В каждой лиге свой плей-офф из двух одноматчевых полуфиналов и финала. Победители каждого плей-офф получают путевки на Евро-2020.
Если кто-то из победителей групп Лиги наций уже пробился на ЕВРО через отборочный цикл, то его путевка в стыковые матчи достанется следующей лучшей команде дивизиона. Если в лиге не наберется необходимых четырех команд, вакантные места займут команды из дивизионов ниже с учетом общего рейтинга в Лиге наций. Все результаты и итоговая таблица Лиги наций.
Финальный турнир Евро-2020
Формат: Как и на Евро-2016, в финальной стадии выступят 24 команды В 1/8 финала выходят по две сильнейшие команды каждой группы и четыре лучших третьих места.
Города Евро-2020
Финал и полуфиналы
- Лондон, Англия: "Уэмбли"
Три матча группового этапа, один четвертьфинал
- Баку, Азербайджан: "Олимпийский"
- Мюнхен, Германия: "Арена Мюнхен"
- Рим, Италия: "Олимпико"
- Санкт-Петербург, Россия: "Санкт-Петербург"
Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала
- Амстердам, Нидерланды: "Йохан Кройфф Арена"
- Бильбао, Испания: "Сан-Мамес"
- Бухарест, Румыния: "Арена Националэ"
- Будапешт, Венгрия: "Ференц Пушкаш"
- Глазго, Шотландия: "Хэмпден Парк"
- Дублин, Ирландия: "Дублин Арена"
- Копенгаген, Дания: "Паркен"
- Лондон, Англия: "Уэмбли"
Календарь Европейской квалификации и ЕВРО-2020
- 21-26 марта, 7-8 и 10-11 июня, 5-10 сентября, 10-15 октября и 14-19 ноября 2019 года: групповой этап квалификации (десять туров)
- 22 ноября 2019 года: жеребьевка плей-офф квалификации
- 30 ноября 2019 года: жеребьевка финального турнира Евро-2020, Бухарест
- 26-31 марта 2020 года: стыковые матчи квалификации
- 1 апреля 2020 года: дополнительная жеребьевка финального турнира, если понадобится
- 12 июня – 12 июля 2020 года: финальный турнир Евро-2020
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