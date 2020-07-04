25 украинцев "погорело" на договорняках в Армении: среди них – бывшие тренеры сборной и "Арсенала"

Большинство игроков и специалистов, вовлеченных в договорные матчи, пожизненно отлучены от футбола

Скандал с договорными матчами в Армении, из-за которых досрочно завершили сезон в Первой лиге этой страны (втором по силе дивизионе), получил яркую украинскую окраску. Из 58 дисквалифицированных армянскими футбольными властями человек почти половина оказалась из Украины. Они были причастны к четырем командам лиги – "Арагацу", "Торпедо", "Масису" и "Локомотиву". Такого репутационного позора за рубежом футбольная Украина, похоже, еще не знала.

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Как сообщает Федерация футбола Армении, дисквалифицированы 25 человек из Украины, из которых 20 никогда не смогут заниматься любой футбольной деятельностью. Многие футболисты из списка выступали в украинской Премьер-лиге, а среди забаненных личностей есть экс-игроки "Сум" и бывший президент футбольного клуба "Сумы" Ростислав Козар, получивший дисквалификацию в Украине за участие в договорных матчах в 2019 году, сообщает ISport.

Также пожизненно отстранены от футбольной деятельности бывший главный тренер киевского "Арсенала" Сергей Литовченко, экс-полузащитник молодежной сборной Украины и "Волыни" Олег Гуменюк и бывший тренер женской сборной Украины по футболу Анатолий Писковец.

Сергей Литовченко (справа) / Фото: news.am

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Полный список украинцев, замешанных в договорных матчах в Армении

1. Ростислав Козар (фактический владелец ФК Арагац, пожизненно)

2. Юрий Окул (главный тренер ФК Арагац, пожизненно)

3. Евгений Коняшин (футболист ФК Арагац, пожизненно)

4. Илья Глушицкий (футболист ФК Арагац, пожизненно)

5. Никита Филатов (футболист ФК Арагац, 3 года + штраф)

6. Богдан Суходуб (футболист ФК Торпедо, пожизненно)

7. Мирослав Деда (футболист ФК Торпедо, 1 год)

8. Егор Луговой (футболист ФК Торпедо, пожизненно)

9. Дмитрий Климаков (футболист ФК Масис, пожизненно)

10. Дмитрий Михайличенко (футболист ФК Масис, 1 год)

11. Михаил Попов (футболист ФК Масис, 3 года)

12. Олег Гуменюк (футболист ФК Масис, пожизненно)

13. Алексей Бондаренко (футболист ФК Масис, 1 год + штраф)

14. Сергей Литовченко (главный тренер ФК Локомотив, пожизненно)

15. Евгений Захарченко (футболист ФК Локомотив, пожизненно)

16. Тимофей Шеремета (футболист ФК Локомотив, пожизненно)

17. Игорь Быковский (футболист ФК Локомотив, пожизненно)

18. Артем Пилипенко (футболист ФК Локомотив, пожизненно)

19. Илья Ходуля (футболист ФК Локомотив, пожизненно)

20. Сергей Дячук (футболист ФК Локомотив, пожизненно)

21. Дмитрий Копытов (футболист ФК Локомотив, пожизненно)

22. Антон Антошин (футболист ФК Локомотив, пожизненно)

23. Ярослав Ясницкий (футболист ФК Локомотив, пожизненно)

24. Анатолий Писковец (бывший главный тренер ФК Локомотив, пожизненно)

25. Максим Дробный (фактический владелец ФК Локомотив, инвестор, пожизненно)

Ранее мы писали, что известные клубы заподозрили в договорняке ценой 2 миллиона евро. Полиция вышла на след преступной группировки, которая занималась организацией матчей с душком.

Также сообщалось, что бывший футболист "Манчестер Сити" дисквалифицирован за организацию договорного матча. Нигериец Этуху пытался устроить договорняк в чемпионате Швеции.

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