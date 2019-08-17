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38-летний форвард "Атлетика" повторил рекорд Месси в победном матче над "Барселоной"

Сегодня, 10:58

Ветеран "Атлетика" забивает на протяжении 15 последних сезонов в Испании

Форвард "Атлетика" из Бильбао Ариц Адурис принес своей команде победу над "Барселоной" в матче первого тура испанской Примеры. Адурис забил на 89-й минуте ударом ножницами через себя. Форвард отличился уже через минуту после выхода на замену.

Адурис забивает уже в 15-м сезоне Примеры подряд. Нападающий "Атлетика" повторил рекорд капитана "Барселоны" Лионеля Месси. К слову, форвард "Барсы" этот матч пропускал из-за травмы. Как мы писали ранее, Месси впервые за 10 лет пропустил стар чемпионата Испании.

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Первый гол 38-летний Адурис забил в Примере в сезоне 2005/06. Всего на счету испанца 158 голов в 430 матчах лиги. За свою карьеру он успел поиграть в "Вальядолиде", "Мальорке" и "Валенсии". Текущий станет для него последним в карьере.

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Амос Тов Сильвер. Фото: facebook.com/שחררו-את-עמוס-439136410240896

Кстати, вчера появилась информация, что "Барселона" избавится от одного из самых дорогих игроков планеты. Филиппе Коутиньо отправится в Германию, где его ждет "Бавария".

Ранее мы сообщали, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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чемпионат Испании Лионель Месси Атлетик Бильбао Арис Адурис

Источник: Sport.ru

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