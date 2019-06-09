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41-летняя Формига стала самым возрастным игроком в истории женских чемпионатов мира

9 июня, 18:32

Футболистка сборной Бразилии дебютировала на мундиале в 1995 году

Формига получает желтую карточку
Формига получает желтую карточку. Фото: AFP

Игрок женской сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Формига, вышедшая в стартовом составе национальной команды на матч первого тура женского чемпионата мира по футболу со сборной Ямайки, стала самой возрастной спортсменкой в истории турнира.

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Рекордное достижение, установленное бразильянкой, составляет 41 год и 98 дней. Однако этот результат, вероятнее всего, продержится недолго. Бразильянка сумеет превзойти его в следующих матчах турнира. Формига является живой легендой женского футбола.

Нынешний чемпионат мира, проходящий во Франции, является для бразильянки седьмым в профессиональной карьере. Дебют Формиги в национальной команде произошел в 1995 году. Спортсменке на тот момент было всего 17 лет.

В первом туре Бразилия обыграла Ямайку – 3:0, а Формига получила желтую карточку.

Напомним, что в пятницу в матче-открытии женского чемпионата мира сборная Франции разгромила команду Южной Кореи со счетом 4:0.

Ранее в субботу гол 19-летней красотки принес Германии победу на старте женского чемпионата мира по футболу. Джулия Гвинн стала автором победного гола в матче группового этапа женского ЧМ-2019 Германия – Китай.

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Тег женский футбол, чемпионат мира

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Championat.ru

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