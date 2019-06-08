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Гол 19-летней красотки принес Германии победу на старте женского чемпионата мира по футболу

8 июня, 19:43

Джулия Гвинн стала автором победного гола в матче группового этапа женского ЧМ-2019 Германия – Китай

Джулия Гвинн - автор единственного гола в матче Германия - Китай
Джулия Гвинн - автор единственного гола в матче Германия - Китай. Фото: Reuters

Женский футбол. Сборная Германии обыграла команду Китая. Фото AFP

На стартовавшем в пятницу женском чемпионате мира по футболу завершился второй поединок группового этапа. Женская сборная Германии переиграла команду Китая в первом туре. Матч в субботу завершился со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на 66-й минуте забила Джулия Гвинн. Благодаря этой победе немецкая сборная возглавила группу B с тремя очками в активе.

Женский чемпионат мира по футболу: анонс

Автор единственного гола Джулия Гвинн дебютировала во взрослом футболе в 16 лет. Сейчас ей 19, она прошла все уровни сборных, а с прошлого года вызывается в национальную. У красотки более 30 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram.

INSTAGRAM (@giuliagwinn)

Германия – Китай – 1:0 (0:0)
Гол: Гвинн (66)

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Напомним, что в пятницу в матче-открытии женского чемпионата мира сборная Франции разгромила команду Южной Кореи со счетом 4:0.


Франция – Южная Корея 4:0. Старт женского чемпионата мира по футболу. Фото AFP

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Тег женский футбол, чемпионат мира

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Сегодня|Спорт

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