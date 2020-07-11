500 голов "Реала" в эпоху Зидана: как мадридский клуб оформил юбилей тренера в Испании

Первый гол в "сливочной" карьере Зидана также забил земляк Бензема

В матче 35-го тура чемпионата Испании лидер Ла Лиги мадридский "Реал" принимал одного из аутсайдеров сезона "Алавес" из Витории. На стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде команда Зинедина Зидана одолела соперника со счетом 2:0 и продолжает возглавлять турнирную таблицу. Ранее мы сообщали, что у звезды "Реала" подозрение на коронавирус.

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Первый гол в матче забил с пенальти французский нападающий "Реала" Карим Бензема, а поставил точку Асенсио на 50-й минуте. Отметим, что мяч Бензема оказался для "бланкос" 500-м при нынешнем тренере – Зинедине Зидане – сообщает AS. Французский специалист стал вторым тренером в истории "Реала", которому покорился этот рубеж.

Смотрите обзор матча "Реал" – "Алавес"

До Зидана Королевский клуб был настолько результативен лишь при Мигеле Муньосе с 1959-го по 1970 год – 605 матчей и 1226 голов. Далее идут Висенте дель Боске, работавший в Мадриде в 90-х и начале 2000-х – 246 матчей и 490 голов, а также Жозе Моуринью, который провел у руля "Реала" три года с 2010-го по 2013-й, – 178 матчей и 475 голов.

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При этом первый гол после назначения Зидана главным тренером в 2016 году также забил Карим Бензема. Всего "Реал" при Зидане провел 206 матчей, в которых одержал 138 побед, 26 раз проиграл и 42 раза сыграл вничью.

Мы также писали, что неугомонный форвард мадридского "Реала" вновь попал в неприятную ситуацию и закрылся дома. Молодой серб Лука Йович контактировал с другом, у которого обнаружили коронавирус.

Смотрите, как "Реал" играл до перерыва в Лиге чемпионов

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