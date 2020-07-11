Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

500 голов "Реала" в эпоху Зидана: как мадридский клуб оформил юбилей тренера в Испании

11 июля, 09:29

Елена Павлова Елена Павлова

Первый гол в "сливочной" карьере Зидана также забил земляк Бензема

В матче 35-го тура чемпионата Испании лидер Ла Лиги мадридский "Реал" принимал одного из аутсайдеров сезона "Алавес" из Витории. На стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде команда Зинедина Зидана одолела соперника со счетом 2:0 и продолжает возглавлять турнирную таблицу. Ранее мы сообщали, что у звезды "Реала" подозрение на коронавирус.

Реклама

Первый гол в матче забил с пенальти французский нападающий "Реала" Карим Бензема, а поставил точку Асенсио на 50-й минуте. Отметим, что мяч Бензема оказался для "бланкос" 500-м при нынешнем тренере – Зинедине Зидане – сообщает AS. Французский специалист стал вторым тренером в истории "Реала", которому покорился этот рубеж.

Смотрите обзор матча "Реал" – "Алавес"

До Зидана Королевский клуб был настолько результативен лишь при Мигеле Муньосе с 1959-го по 1970 год – 605 матчей и 1226 голов. Далее идут Висенте дель Боске, работавший в Мадриде в 90-х и начале 2000-х – 246 матчей и 490 голов, а также Жозе Моуринью, который провел у руля "Реала" три года с 2010-го по 2013-й, – 178 матчей и 475 голов.

Реклама

Читайте также: Украинца Малиновского и "Аталанту" ждет "ПСЖ": все результаты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов

В тренде
Пять голов с удалением: "Шахтер" обыграл "Динамо" в последнем украинском "классико" сезона

При этом первый гол после назначения Зидана главным тренером в 2016 году также забил Карим Бензема. Всего "Реал" при Зидане провел 206 матчей, в которых одержал 138 побед, 26 раз проиграл и 42 раза сыграл вничью.

Мы также писали, что неугомонный форвард мадридского "Реала" вновь попал в неприятную ситуацию и закрылся дома. Молодой серб Лука Йович контактировал с другом, у которого обнаружили коронавирус.

Смотрите, как "Реал" играл до перерыва в Лиге чемпионов

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Испании Реал Мадрид Жозе Моуринью Зинедин Зидан Висенте Дель Боске Карим Бензема Алавес

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 32-го тура чемпионата Англии:
Результаты 32-го тура чемпионата Англии: "Манчестер Сити" больно бьет "Ливерпуль"Футбол
Финал Кубка Украины: онлайн матча
Финал Кубка Украины: онлайн матча "Динамо" – "Ворскла"Футбол
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча "Ньюкасл" – "Вест Хэм"Футбол
"Шахтер" снова сильнее "Динамо": обзор победы "горняков" над киевлянамиФутбол
Чемпион Беларуси сдался под атакой коронавируса: матч Милевского и Хачериди переносят
Чемпион Беларуси сдался под атакой коронавируса: матч Милевского и Хачериди переносятФутбол
Появилось видео удара молнии в 16-летнего вратаря из России: парень в коме
Появилось видео удара молнии в 16-летнего вратаря из России: парень в комеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять