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"700 млн? У меня нет таких денег": Халк ушел к племяннице жены – и та жаждет расплаты

18 апреля, 23:47

Богдан Юрков

Известный бразильский футболист бросил супругу ради ее родственницы - и теперь грядет денежная "война"

Бывший форвард сборной Бразилии Халк, который выступает сейчас за китайский клуб "Шанхай СИПГ", повздорил в Instagram с журналистом Лео Диасом, заявившим, что бывшая жена знаменитого нападающего хочет получить от него 700 млн реалов (порядка $134 млн). Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Халк бросил жену Иран ради ее племянницы Камилы, оставил свою уже экс-супругу с тремя детьми.

"Помню, как в декабре появились слухи, что беременна моя новая жена, Камила. Ты тогда обратился ко мне в Instagram, и я опроверг эту информацию. Но ты решил цитировать слух, который не имеет отношения к реальности, – обратился к журналисту Лео Диасу бразильский нападающий Халк. – Сейчас ты называешь какие-то суммы. Хотя бы представляешь, что они означают? Мне приходится беспокоиться за семью. Называй реальные цифры, когда говоришь о моем состоянии. 700 млн реалов? Ради всего святого, откуда ты такое берешь? У меня нет таких денег. Это страшные цифры. Какой-то абсурд и вранье заполняют этот мир. Таких цифр не существует"

Халк и его нынешняя жена Камила. Фото Twitter

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Бывшая жена Халка (Иран) и нынешняя (Камила). Фото Twitter

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Ранее мы писали, что жена бывшего вратаря "Динамо" пристегнула к дочке подушку и взорвала интернет. Популярный в соцсетях стиль явно не пришелся по вкусу 4-летней дочурке голкипера Максима Коваля.

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Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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