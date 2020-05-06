888 млн евро в масках: игроки "Реала" съехались на базу с закрытыми ртами и в перчатках из супермаркета

Футболисты "Королевского клуба" прибыли на базу впервые с 12 марта - общались с Зиданом и проверились на COVID-19

Футболисты самого титулованного клуба мира мадридского "Реала", которых аналитики портала Transfermarkt оценивают в 888 миллионов евро, после карантина посетили тренировочную базу своего клуба в Вальдебебасе и пообщались с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Игроки "Королевского клуба" появились на базе в полном составе впервые с 12 марта.

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Футболисты "Реала" приехали на своих личных автомобилях, в помещения тренировочного центра заходили только в защитных масках и перчатках, на вид – как одноразовые полиэтиленовые перчатки в супермаркетах. Игроков приветствовал Зидан, общавшийся с каждым из подопечных на дистанции и в маске. После чего футболисты "Реала" отправились на медобследование и сдачу тестов на коронавирус, дающих возможность вернуться сначала к индивидуальным, а затем командным тренировкам на базе клуба.

"Сегодня мы сделали первый шаг к возобновлению тренировочного процесса", – говорится в сообщении пресс-службы мадридского "Реала"

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Напомним, что чемпионат Испании приостановили 12 марта из-за пандемии коронавируса. За 11 туров до финиша лидирует "Барселона", опережающая "Реал" на 2 очка. Возобновить игры Примеры планируют в июне.

Ранее врачи рассказали, в каких условиях будут играть в чемпионате Испании, чтобы не заразиться. Газон, мяч и другие атрибуты будут стерилизоваться до матча, в перерыве и после поединков.

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