"А теперь смотрите свой бейсбол": Ибрагимович мегапафосно "развелся" с американцами

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

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Легендарный форвард Златан Ибрагимович и "Лос-Анджелес Гэлакси" официально объявили о прекращении своих отношений и "разводе". Американская страница в биографии 38-летнего шведа, получавшего за океаном 7,2 миллиона долларов в год, закрывается. Но не заканчивается сама карьера. Как мы писали, Ибрагимовича уже ждут в "Милане".

Златан Ибрагимович / Фото: AFP

"Пришел, увидел, победил. Спасибо "ЛА Гэлакси" за то, что заставили снова почувствовать себя живым, – написал у себя в Instagram Златан Ибрагимович. – Для болельщиков "Гэлакси" – вы хотели Златана, я дал вам Златана. Всегда пожалуйста. История продолжается... Теперь возвращайтесь к просмотру бейсбола"

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В свою очередь, в руководстве "Лос-Анджелес Гэлакси" сообщили, что контракт со Златаном Ибрагимовичем, истекающий 31 декабря 2019 года, не будет продлен по взаимному согласию.

"Мы хотели бы поблагодарить Златана за его игру в клубе и в Северо-американской лиге в целом. С момента прихода в 2018 году Златан положительно влиял на футбол в Лос-Анджелесе, – заявил президент "Гэлакси" Крис Клайн. – Мы благодарны ему за трудолюбие и страсть. Мы благодарны Златану за его профессионализм. То, что он сделал для жителей Лос-Анджелеса и поклонников футбола Северной Америки в целом – невозможно переоценить"

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Отметим, что в последнем сезоне 38-летний Златан Ибрагимович забил 31 гол в 31 матче MLS и отдал 8 результативных передач.

Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

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