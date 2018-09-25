Абрамович озвучил сумму, за которую готов продать "Челси"

Владелец лондонского "Челси" российский бизнесмен Роман Абрамович может продать клуб. Как сообщил Bloomberg источник, знакомый с ситуацией, российский миллиардер готов продать команду за 3 миллиарда фунтов.

Ранее Абрамович отверг предложение богатейшего человека Великобритании Джима Рэтклиффа, который предлагал за клуб 2,3 миллиарда фунтов.

Летом в британской прессе появилась информация, что Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса продажи "Челси". В клубе информацию опровергли.

Бизнесмен купил "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов. За это время клуб выиграл пять чемпионатов, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Ранее мы писали, что жесткие меры Британии против Абрамовича вызвали панику у фанатов "Челси". Абрамович должен объяснить, как приобрел свое состояние, прежде чем ему разрешат вернуться в Россию после истечения срока его британской визы.

Как сообщалось, у российского бизнесмена могут конфисковать "Челси" из-за "дела Скрипаля" .В частности, британские власти готовят аналог "списка Магнитского" – закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.

В июне стало известно, что власти Британии рассматривают возможность заморозки средств "олигархов и мультимиллионеров" из РФ, связанных с российским руководством.