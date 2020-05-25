Ахилл ставит крест на карьере Ибрагимовича: знаменитый швед получил серьезную травму

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович получил травму на тренировке команды и может пропустить остаток сезона. Как сообщает Sky Sport Italia, шведский футболист травмировал икроножную мышцу во время двухстороннего матча. Тем не менее, есть опасения, что 38-летний швед мог повредить ахиллово сухожилие. Ранее мы писали, что Ибрагимович может завершить карьеру. Серьезная травма может только подтолкнуть шведа к этому решению.

Точный диагноз и время восстановления футболиста станут известны после дополнительного медобследования. Отметим, что текущее соглашение 38-летнего шведа с "Миланом" истекает в июне этого года. В текущем сезоне Ибрагимович провел восемь матчей в Серии А и забил три гола. Также на его счету два матча и один мяч в Кубке Италии. Ране мы писали, что Ибрагимович задумался о жизни после футбола: Златан планирует сменить профессию.

За свою карьеру Ибрагимович выступал за такие команды как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", "Пари-Сен-Жермен,", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси" и сейчас снова вернулся в "Милан".

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На клубном уровне Златан провел 798 матчей и забил 478 голов. Также на его счету 116 матчей и 62 мяча за сборную Швеции.

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Ибрагимович дважды становился чемпионом Нидерландов, шесть раз – Италии, четырежды побеждал в чемпионате Франции и один раз – в Испании. С "Барселоной" швед выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, а с "МЮ" становился победителем Лиги Европы.

Смотрите, как Ибрагимович забивает за "Милан":

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