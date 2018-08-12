Александр Алиев забил первый гол за "Мелиоратор" из Бучи

Сегодня, 12:28

Бывший футболист сборной Украины продолжает играть на любительском уровне

Александр Алиев. Фото Facebook
Александр Алиев. Фото Facebook

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев забил первый гол в составе аматорской команды "Мелиоратор" из Бучи, выступающей в чемпионате Киевской области. Алиев отличился в товарищеском матче против команды Первой лиги "Оболонь-Бровар".

Алиев оказался на фланге атаки своей команды, откликнулся на передачу из глубины и легко переиграл голкипера. Правда, в итоге его команда все же проиграла.

Напомним, что ранее Александр Алиев был тренером ФК "Хмельницкий", который выступал в чемпионате Украины среди аматоров. Под его руководством команда провела 6 матчей, в которых 5 раз проиграла и однажды победила. Интересно, что единственная победа пришлась на дебютный поединок Алиева в статусе главного тренера.

На профессиональном уровне Алиев поиграл за "Динамо" (Киев), "Локомотив" (Москва), "Анжи" (Махачкала), ФК "Тараз". За сборную Украины провел 28 матчей и забил 6 голов.

Ранее мы рассказывали о звездах украинского футбола, которые выступают за любительские клубы.

Кстати, лучший бомбардир чемпионата Украины 2006 года Эммануэль Окодува сейчас выступает в чемпионате Киевской области за "Сокол" из села Михайловка-Рубежовка.
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Сегодня|Спорт

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