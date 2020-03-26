Александр Зинченко составит конкуренцию звездным соперникам в благотворительном турнире

Игроки сборной Украины и представители киберспортивной индустрии поучаствуют в благотворительном турнире по Counter-Strike: Global Offensive под названием. We Fight Corona. Все собранные средства пойдут в фонды борьбы с коронавирусом. Кстати, Ярмоленко на карантине зарубился в Counter-Strike с одноклубниками.
В качестве участников соревнования заявлены игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, комментатор и аналитик Dota 2 Александр XBOCT Дашкевич, а также креативный директор Natus Vincere и брат Александра s1mple Костылева Алексей Костылев.
Даты проведения турнира неизвестны. Организаторы сообщили, что ориентируются на середину апреля.
Ранее мы писали, что украинские футболисты примут участие в благотворительном кибертурнире против коронавируса.
Отметим, что, по решению английских футбольных властей, розыгрыш тамошней Премьер-лиги из-за распространения коронавируса приостановлен до 4 апреля. Однако клубы АПЛ не намерены признавать сезон несостоявшимся.
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