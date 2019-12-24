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"Александрия" в скором времени подпишет защитника "Динамо"

24 декабря, 08:57

Роман Вантух переберется в команду Шарана

/ Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

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Главный тренер Александрии Владимир Шаран сообщил, что клуб усилился защитником "Динамо" Романом Вантухом. Детали трансфера пока не известны.

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"Хотел видеть этого игрока. Хорошо, что мы договорились. Думаю, он нам поможет, вырастет как футболист в нашей команде. Тем более, он мой земляк – со Львова. Еще разговариваем с некоторыми футболистами. Для усиления – опорный полузащитник, крайний полузащитник и нападающий", – отметил наставник.

Смотрите, как забивал Вантух за "Олимпик":

"В Андрее Богданове я не заинтересован. Был момент, когда мы разговаривали с Богдановым, хотели его видеть, он отказался от нашей команды. Выбрал другой вариант, это было 2 или 3 года назад", – сказал Шаран.

Ранее "Олимпик" объявил об уходе арендованного у "Динамо" Вантуха. Он выступал за донецкий клуб с февраля 2018 года. В этом сезоне УПЛ провел 10 матчей, забил один гол, сделал один ассист.

Ранее мы рассказывали, что стала известна дата, когда УЕФА рассмотрит дело игрока "Динамо", который подозревается в применении допинга. Артем Беседин не сможет заниматься футбольной деятельностью месяц.

Также сообщалось, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

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Динамо Киев Александрия Олимпик Донецк

Источник: Канал Футбол

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