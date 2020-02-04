Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,08
27,75

Американский миллиардер в скором времени будет владеть итальянским клубом

4 февраля, 11:56

Дэн Фридкин может стать владельцем "Ромы"

Рома

Рома / Фото: Twitter

У итальянской "Ромы" в скором времени сменится владелец. Дэн Фридкин, который является главой компании Friedkin Group собирается завершить сделку по приобретению клуба. Представители Фридкина начали завершающую стадию переговоров и теперь сам бизнесмен встретится с нынешним владельцем Джеймсом Паллоттой, чтобы осуществить переход.

Читайте также: "Сассуоло" победил "Рому", отправив в ворота римлян четыре гола

Предположительно, сумма сделки составит порядка 750-780 миллионов евро, в которую также включены 272 миллиона долга "Ромы". Отметим, что Дэн Фридкин занимается продажей автомобилей в странах Персидского залива, а также в Техасе, Оклахоме, Луизиане и Арканзасе.

Реклама

Кстати, бывший тренер "Шахтера" отхватил вингера "Барселоны" и обещает ему миллионы бонусов. Карлес Перес усилил линию атаки "Ромы" Паулу Фонсеки.

Также мы писали, что "Волк", выступавший за "Шахтер", выгрыз звание лучшего футболиста Армении. В борьбе за первое место римлянин Генрих Мхитарян обошел Саркиса Адамяна из "Хоффенхайма".

Обзор матча "Сассуоло" – "Рома":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Италии Рома Италия

Источник: Calciomercato

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн матча чемпионата ИспанииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблицаФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...