Американский миллиардер в скором времени будет владеть итальянским клубом

Рома / Фото: Twitter

У итальянской "Ромы" в скором времени сменится владелец. Дэн Фридкин, который является главой компании Friedkin Group собирается завершить сделку по приобретению клуба. Представители Фридкина начали завершающую стадию переговоров и теперь сам бизнесмен встретится с нынешним владельцем Джеймсом Паллоттой, чтобы осуществить переход.

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Предположительно, сумма сделки составит порядка 750-780 миллионов евро, в которую также включены 272 миллиона долга "Ромы". Отметим, что Дэн Фридкин занимается продажей автомобилей в странах Персидского залива, а также в Техасе, Оклахоме, Луизиане и Арканзасе.

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Кстати, бывший тренер "Шахтера" отхватил вингера "Барселоны" и обещает ему миллионы бонусов. Карлес Перес усилил линию атаки "Ромы" Паулу Фонсеки.

Также мы писали, что "Волк", выступавший за "Шахтер", выгрыз звание лучшего футболиста Армении. В борьбе за первое место римлянин Генрих Мхитарян обошел Саркиса Адамяна из "Хоффенхайма".

Обзор матча "Сассуоло" – "Рома":

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