Андрей Лунин из-за сборной Украины сидит в запасе "Леганеса"

Украинский голкипер Андрей Лунин не дебютирует в основном составе "Леганеса" в матче против "Вильярреала". Об этом заявил главный тренер команды Маурисио Пеллегрино.

"В воскресенье основным будет Куэльяр. Лунин поздно присоединился к нам из-за пребывания в сборной Украины, – заявил Пеллегрино. – Он прекрасно тренируется, нет никаких претензий к его самоотдаче, но Лунину придется подождать своего шанса".

Напомним, Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" этим летом. Трансфер игрока обошелся "сливочным" в сумму около 14 млн евро, включая бонусы. Однако пробиться в основной состав мадридского клуба украинцу не удалось, поскольку "Реал" также купил Тибо Куртуа. До конца сезона Лунин был отдан в аренду "Леганесу".

Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.

Кроме того мы писали, что Лунин дебютировал за "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" и также отстоял на ноль.



