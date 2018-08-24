Андрей Лунин на год перейдет в "Леганес" – As
Украинский вратарь "Реала" отправится в аренду
Украинский голкипер Андрей Лунин точно покинет в этом сезоне "Реал", с которым этим летом футболист сборной Украины заключил шестилетний контракт, и отправится в аренду в "Леганес". Как утверждает издание As, клубы уже договорились относительно перехода Лунина.
"Реал" и "Леганес" решили заключить годичный арендный договор, согласно которому украинский вратарь в сезоне-2018/2019 будет защищать цвета "Леганеса". Заметим, ранее о возможном переходе Андрея Лунина сообщил главный тренер этой команды Маурисио Пеллегрино.
Напомним, после трансфера в "Реал" Андрея Лунина, контракт с мадридским клубом заключил голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа, который, скорее всего, будет основным стражем ворот мадридской команды.
Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.
Напомним, что Лунин дебютировал за "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" и также отстоял на ноль.
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