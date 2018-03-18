Андрей Шевченко назвал фаворита Лиги чемпионов

Сегодня, 18:40

Знаменитый украинский форвард считает, что "Барселоне" по силам взять трофей

Шевченко принимал участие в жеребьевке. Фото AFP
Шевченко принимал участие в жеребьевке. Фото AFP

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что "Барселона" может выиграть Лигу чемпионов, но многое будет зависеть от форварда сине-гранатовых Лионеля Месси.

"Если Месси будет играть так же, как в ответном матче с "Челси", то "Барселона" станет победителем Лиги чемпионов. Сейчас его не остановить. Он играет на очень высоком уровне", — заявил Шевченко.

Напомним, что в ответном матче "Барселона" в 1/8 финала обыграла дома "Челси" – 3:0, а Месси оформил дубль. Теперь в четвертьфинале каталонскому клубу предстоит встретиться с итальянской "Ромой".

Итальянцы по сумме двух матчей прошли донецкий "Шахтер". После поражения в Харькове – 1:2, римляне на своем поле выиграли – 1:0.

Напомним, что со следующего сезона в Лиге чемпионов пройдут кардинальные изменения – напрямую в групповой этап будут попадать по четыре лучших клуба из четырех топ-чемпионатов Европы.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов:

"Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия)
"Севилья" (Испания) - "Бавария" (Германия)
"Ювентус" (Италия) - "Реал" (Испания)
"Ливерпуль" (Англия) – "Манчестер Сити" (Англия)
футбол, Лига чемпионов, Барселона, Андрей Шевченко

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Источники:

Championat.ru, Сегодня|Спорт

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