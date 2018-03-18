Андрей Шевченко назвал фаворита Лиги чемпионов
Знаменитый украинский форвард считает, что "Барселоне" по силам взять трофей
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что "Барселона" может выиграть Лигу чемпионов, но многое будет зависеть от форварда сине-гранатовых Лионеля Месси.
"Если Месси будет играть так же, как в ответном матче с "Челси", то "Барселона" станет победителем Лиги чемпионов. Сейчас его не остановить. Он играет на очень высоком уровне", — заявил Шевченко.
Напомним, что в ответном матче "Барселона" в 1/8 финала обыграла дома "Челси" – 3:0, а Месси оформил дубль. Теперь в четвертьфинале каталонскому клубу предстоит встретиться с итальянской "Ромой".
Итальянцы по сумме двух матчей прошли донецкий "Шахтер". После поражения в Харькове – 1:2, римляне на своем поле выиграли – 1:0.
Напомним, что со следующего сезона в Лиге чемпионов пройдут кардинальные изменения – напрямую в групповой этап будут попадать по четыре лучших клуба из четырех топ-чемпионатов Европы.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов:
"Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия)
"Севилья" (Испания) - "Бавария" (Германия)
"Ювентус" (Италия) - "Реал" (Испания)
"Ливерпуль" (Англия) – "Манчестер Сити" (Англия)
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