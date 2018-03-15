Видеообзор матча "Барселона" – "Челси" – 3:0

Испанская "Барселона" одержала крупную победу над английским "Челси" и завоевала путевку в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов.

Ответная встреча 1/8 финала, состоявшаяся в Барселоне в среду, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Дублем отметился Лионель Месси (3-я и 63-я минуты), еще один мяч забил Усман Дембеле (20-я), для которого этот гол стал первым в составе "сине-гранатовых". Аргентинский форвард в этой игре достиг отметки в 100 забитых мячей в Лиге чемпионов.

В первом матче в Лондоне команды разошлись миром – 1:1.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в Ньоне (Швейцария) 16 марта.

Ранее в среду прошел другой матч 1/8 финала Лиги чемпионов. "Бавария" со счетом 3:1 обыграла "Бешикташ" на выезде. В составе "Баварии" отличились Тиаго Алькантара (на 18-й минуте), Сандро Вагнер (84), а еще один мяч в свои ворота отправил защитник "Бешикташа" Гекхан Генюл (46). У чужих ворот у хозяев поля отметился Вагнер Лав (59).

Напомним, что во вторник в Лиге чемпионов состоялись два поединка 1/8 финала: