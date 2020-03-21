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Англия может отказаться от одной путевки в еврокубки, чтобы спасти сезон

21 марта, 19:27

Александр Трикиша

Руководство Премьер-лиги сомневается, что успеет завершить сезон до 30 июня

Руководство английской Премьер-лиги рассматривает вариант, при котором в следующем сезоне Англию в еврокубках будет представлять на одну команду меньше. Как сообщалось ранее, УЕФА хочет, чтобы все внутренние чемпионаты завершились до 30 июня, а в июле начать квалификацию к новому сезону еврокубков.

В Англии сомневаются, что смогут завершить сезон до даты УЕФА, поэтому готовы пожертвовать одной путевкой в Лигу Европы, которая достанется седьмой команде чемпионата Англии. Обладатель этого места должен стартовать во втором квалификационном раунде второго по значимости клубного турнира Европы.

Напомним, что после 28 туров чемпионата Англии седьмую строчку занимает "Шеффилд Юнайтед". Следом за ними расположились "Тоттенхэм" и "Арсенал".

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Ранее мы писали, что бывший лидер "Шахтера" страдает один в Лондоне: из-за карантина не может уехать к семье в Бразилию. В клубе бояться, что потом у него могут возникнуть проблемы с возвращением на территорию Великобритании.

Кстати, ранее мы писали, что у "Динамо" появился шанс сыграть в Лиге чемпионов: УЕФА может принять необычное решение. Клубы могут получить места в еврокубках согласно позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Этот вариант будет актуален, если результаты чемпионатов будут признаны недействительными.

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Лига Европы чемпионат Англии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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