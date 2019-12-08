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Английская полиция задержала фаната-расиста, который оскорблял манчестерского экс-"горняка"

8 декабря, 16:37

Бразильский полузащитник Фред пострадал от ультрас "Манчестер Сити" во время вчерашнего дерби

Фред в "МЮ"

Фред в "МЮ" / Фото: AFP

После вчерашнего дерби Манчестера в чемпионате Англии, в котором "Юнайтед" несколько неожиданно победил "Сити" (2:1), полиция начала расследование инцидента на рассовой почве. Сразу несколько подопечных Сульшера в "МЮ" утверждали, что подверглись оскорблениям со стороны фанатов хозяев.

Главной действующей персоной оказался бывший игрок донецкого "Шахтера" Фред. В бразильского защитника бросали монетами, зажигалками и даже пластиковыми бутылками. Кроме того, некоторые хулиганы издавали звуки, похожие на обезьяньи, и показывали жесты, которые можно трактовать как рассовая дискриминация. Кроме того, видео расистских жестов фана "МанСити" пошло гулять по соцсетям. Напомним, что Фред с трудом приживался в "МЮ" и летом едва не уехал в турецкий "Галатасарай".

Полиция пересмотрела видео с разных камер, идентифицировала нескольких нарушителей и сегодня задержала одного из них. Им оказался 41-летний мужчина. Стражи порядка продолжают изучать ситуацию и, возможно, накажут еще кого-то.

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К слову, оба клуба высказали свою нетерпимость к рассовой дискриминации и пообещали пожизненно "дисквалифицировать" замеченных в подобных деяниях фанатов.

Вспомним, как еще полтора года назад Фред забивал мячи за "Шахтер"

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футбол расизм Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Фред

Источник: Sky Sports

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