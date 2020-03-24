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Английские футболисты отказываются доигрывать сезон без зрителей

24 марта, 14:40

Александр Трикиша

Игроки опасаются за свою безопасность и здоровье своих семей

Футболисты английской Премьер-лиги и низших дивизионов Англии не хотят доигрывать сезон при пустых трибунах. Как сообщает Mirror, игроки против подобного сценария по ряду причин: они опасаются за свою безопасность, помня о постоянных напоминаниях правительства о необходимости социального дистанцирования.

Это может поставить под угрозу их собственные семьи в случае заражения футболистов. Дополнительная нагрузка будет возложена на службы экстренной помощи, медицинских работников и охранников, хотя они уже работают на пределе. Футболисты не хотят играть в условиях, когда преданные фанаты заперты по домам.

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Напомним, ранее стало известно, что Англия может отказаться от одной путевки в еврокубки, чтобы спасти сезон. Руководство Премьер-лиги сомневается, что успеет завершить сезон до 30 июня, как того требует УЕФА.

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Ранее мы писали, что известный турецкий тренер Фатих Терим сдал позитивный тест на коронавирус и попал в руки врачей. Наставник "Галатасарая" попросил не волноваться за него.

Также мы сообщали, что финала Лиги чемпионов в мае не будет: УЕФА принял новое решение о еврокубках. УЕФА объявил о переносе финалов женской и мужской Лиги чемпионов, а также Лиги Европы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Англии коронавирус

Источники: Eurosport , Сегодня|Спорт

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