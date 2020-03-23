Известный турецкий тренер Фатих Терим сдал позитивный тест на коронавирус и попал в руки врачей

Наставник "Галатасарая" попросил не волноваться за него

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим заразился коронавирусом. Об этом 66-летний турецкий специалист сообщил на своей странице в Twitter. Терим возглавляет "Галатасарай" с 2017 года. Ранее известный наставник работал в таких клубах, как итальянские "Фиорентина" и "Милан", а также несколько раз возглавлял сборную Турции, которую привел к "бронзе" чемпионата Европы в 2008 году.

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"Согласно результатам медицинских тестов, которые прошел сегодня, у меня диагностирован коронавирус. Сейчас я в больнице в надежных руках врачей. Не волнуйтесь", — написал Терим.

Ранее мы сообщали, что главный тренер "Арсенала" вылечился от коронавируса. Микель Артета сообщил, что больше не чувствует неприятных симптомов.

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Напомним, что вспышка COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тысяч человек из 372 тысячи зараженных. При этом излечилось уже более 100 тысяч. В Турции уже 1 236 людей подхватили коронавирус, из них 30 – не смогли спасти.

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