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Финала Лиги чемпионов в мае не будет: УЕФА принял новое решение по еврокубкам

23 марта, 20:59

Елена Павлова

Причиной такого решения стал бушующий в Европе коронавирус

УЕФА объявил о переносе финалов женской и мужской Лиги чемпионов, а также и Лиги Европы, которые были запланированы на май. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса, которая с каждым днем только усиливается в Европе. Ранее УЕФА перенес Евро-2020 на следующее летотеперь многострадальный чемпионат континентапройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Напомним, что финал мужской Лиги чемпионов должен был пройти 30 мая в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка". Финал Лиги Европы — 27 мая в Гданьске на арене "Энерга Гданьск". Финал женской Лиги чемпионов ранее стоял в календаре на 24 мая в Вене. Однако теперь эти даты будут пересмотрены.

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Информация о новых сроках проведения решающих матчей еврокубков появится позже. Рабочая группа, ранее созданная Союзом европейских футбольных ассоциаций, изучит все возможные варианты. И она уже приступила к планированию календаря. Ранее мы писали, что после коронавируса УЕФА и ФИФА подумывают объединить два сезона.

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УЕФА финал Лига чемпионов перенос Лига Европы женский футбол коронавирус

Источник: UEFA.com

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