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Английский клуб оштрафовал футболиста на две зарплаты за "страшную" фотографию с детьми

28 марта, 09:58

Максим Перепелица

Макклейн решил посидеть в балаклаве перед детьми

Полузащитник "Сток Сити" и национальной сборной Ирландии Джеймс Макклейн был оштрафован на двухнедельную зарплату за публикацию в Instagram. Футболист выложил в сторис фото, на котором он предстал перед детьми в балаклаве.

"Сегодняшний школьный урок — история", – подписал фото Макклейн.

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Позже Макклейн извинился за свои действия, которые вызвали бурную реакцию общественности, так как балаклава ассоциируется в Великобритании с Ирландской республиканской армией (ИРА). Также хавбек "Сток Сити" удалил свой аккаунт в Instagram.

Ранее мы рассказывали, что футболисты АПЛ отказываются доигрывать сезон даже без зрителей. Они даже в условиях матчей при пустых трибунах опасаются за свою безопасность и здоровье своих близких. Кроме того, считают ненормальным играть, когда преданные фанаты заперты по домам.

Кстати, капитан сборной Вячеслав Кравцов рассказал, что правительство может не давать реальных цифр по зараженным.

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чемпионат Англии Сток Сити Джеймс Макклейн

Источник: The Sun

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