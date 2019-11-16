Английский клуб отказывается платить больному раком футболисту

Агнус Макдональд / Фото: Daily Mail / Sport

Скандальная ситуация возникла между английскими клубами "Халл Сити" и "Барнсли", выступающими нынче в Чемпионшипе – втором по рангу футбольном дивизионе. В начале 2018 года "Халл" приобрел защитника Ангуса Макдональда за 750 тысяч фунтов стерлингов, но рассчитываться с "Барнсли" должен был постепенно. В сентябре 2019 года у футболиста обнаружили рак кишечника, и теперь спортсмен занимается лечением. "Халл" же не хочет выплачивать оставшиеся 200 тысяч фунтов, обвиняя "Барнсли" в том, что клуб скрыл информацию о нехватке железа в организме Макдональда. Ранее мы писали, что "Халл" раскрыл детали затяжной болезни Ангуса, не игравшего больше года.

Читайте о возмутительном поведении звездного аргентинца Месси в товарищеском матче с Бразилией.

Реклама

Разрешить спор мирно сторонам не удается, и теперь они собираются найти истину в суде. 27-летний футболист сыграл за "Халл" всего 13 матчей. Еще одной заинтересованной стороной является бывший клуб Ангуса "Торки юнайтед", которому должно перепасть 20 тысяч фунтов. Сам же спортсмен тем временем не унывает и борется с недугом в больнице при поддержке своей девушки – бывшей звезды телепередачи "Х-фактор".

Смотрите все результаты отборочного дня чемпионата Европы-2020.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама