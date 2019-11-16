"Месси все время давит на судей. Он ударил двоих": капитан Бразилии возмущен поведением аргентинца

Тиаго Силва рассказал, что Лео все время стремится управлять игрой

Алекс Сандро и Лионель Месси / Фото: Reuters

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Вчера в товарищеском поединке сборная Бразилии уступила Аргентине 0:1. Но "пентакампионы" остались недовольны поведением лидера аргентинцев Лионель Месси. Ранее мы писали, что Месси сыграл за Аргентину и заставил заткнуться тренера сборной Бразилии.

Капитан бразильцев Тиаго Силва заявил, что форвард "Барселоны" давит на судей и не только в сборной, но и в чемпионате Испании.

"Месси желал управлять игрой. Он ударил двоих футболистов, а судья ничего не сделал, – рассказал Globo защитник. – Я начал спорить с рефери, а он смеялся мне в лицо. Есть судьи, которые из-за своего восхищения Лео начинают принимать его сторону. Но на время поединка арбитр обязан убрать свое восхищение игроком. Лео все время давит на судей, чтобы они назначали стандарты в опасных зонах. Мы говорили с игроками, которые выступают в Ла Лиге, и там все тоже самое: Месси надеется взять под контроль матч и судей. В Лиге чемпионов такого не происходит – там арбитры жестче".

Кстати, недавно Месси отметил юбилей в позорном матче "Барселоны". Аргентинец открыл счет в матче, но его команда сенсационно уступила середняку лиги.

Мы также сообщали, что экс-игрок сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал Лео: "Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира".

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