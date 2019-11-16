Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

"Месси все время давит на судей. Он ударил двоих": капитан Бразилии возмущен поведением аргентинца

16 ноября, 18:20

Тиаго Силва рассказал, что Лео все время стремится управлять игрой

Алекс Сандро и Лионель Месси

Алекс Сандро и Лионель Месси / Фото: Reuters

Реклама

Вчера в товарищеском поединке сборная Бразилии уступила Аргентине 0:1. Но "пентакампионы" остались недовольны поведением лидера аргентинцев Лионель Месси. Ранее мы писали, что Месси сыграл за Аргентину и заставил заткнуться тренера сборной Бразилии.

Капитан бразильцев Тиаго Силва заявил, что форвард "Барселоны" давит на судей и не только в сборной, но и в чемпионате Испании.

"Месси желал управлять игрой. Он ударил двоих футболистов, а судья ничего не сделал, – рассказал Globo защитник. – Я начал спорить с рефери, а он смеялся мне в лицо. Есть судьи, которые из-за своего восхищения Лео начинают принимать его сторону. Но на время поединка арбитр обязан убрать свое восхищение игроком.

Лео все время давит на судей, чтобы они назначали стандарты в опасных зонах. Мы говорили с игроками, которые выступают в Ла Лиге, и там все тоже самое: Месси надеется взять под контроль матч и судей. В Лиге чемпионов такого не происходит – там арбитры жестче".

Кстати, недавно Месси отметил юбилей в позорном матче "Барселоны". Аргентинец открыл счет в матче, но его команда сенсационно уступила середняку лиги.

Мы также сообщали, что экс-игрок сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал Лео: "Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира".

Смотрите также, как Лионель Месси забивает за "Барселону"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

товарищеский матч Лионель Месси сборная Бразилии сборная Аргентины судьи Тиаго Силва

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
"Шахтер" спас мертвый матч в Загребе! Крутейшая развязка в истории украинского футбола!!!Лига чемпионов
"Копенгаген" – "Динамо": Цыганков не забил пенальти, но киевляне увозят ничью из ДанииФутбол
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...