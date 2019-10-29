Английский защитник будет делать веганскую кожу из ананасов

Крис Смоллинг выступает против жестокости по отношению к животным

Крис Смоллинг / Фото: Reuters

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"Манчестер Юнайтед" не планирует продавать своего защитника Криса Смоллинга, который сейчас выступает на правах аренды в итальянской "Роме". Как утверждает английская пресса, защитник сборной Англии должен вернуться на "Олд Траффорд" следующим летом. А пока Смоллинг решил вложить деньги в достаточно необычный бизнес. Ранее мы писали, что МЮ установил уникальное достижение в чемпионате Англии.

По информации Forbes, Крис инвестировал порядка 115 тысяч евро в производство веганской кожи из ананасов и его отходов:

"Жестокость по отношению к животным меня сильно волнует. Нынешний способ производства кожи – варварство. В нем слишком много жестокости. Я давно хотел вложиться в нечто подобное. Помочь материально бизнесу, который соответствует моим взглядам и ценностям. Считаю, что это хорошая инвестиция, потому что мы живем во времена, когда люди не только хотят качественный продукт, они хотят знать историю, стоящую за ним".

Также мы уже сообщали, что легенда МЮ отдаст сына в академию "Манчестер Сити". 9-летний сын Уэйна Руни уже был членом академии "горожан" до перехода нападающего в Североамериканскую футбольную лигу (MLS).

А мадридский "Реал" хочет приютить изгоя из "МЮ", а взамен отдать одного из самых дорогих игроков планеты. Мадридцы не оставляют попыток подписать чемпиона мира из Франции.

Смотрите гол Смоллинга в свои ворота в футболке МЮ

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