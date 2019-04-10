Анонс матчей среды в Лиге чемпионов: бумеранг для "МЮ" и очередной скальп для "Аякса"

Роналду готов огорчать голландцев, а Погба рад играть против одной из лучших команд в мире

Анонс матчей среды в Лиге чемпионов: бумеранг для "МЮ" и очередной скальп для "Аякса" Кинзерский Эдуард 2019-04-10T11:19:01+03:00 Футбол Роналду готов огорчать голландцев, а Погба рад играть против одной из лучших команд в мире

Лига чемпионов. 1/4 финала

Сегодня в четвертьфинале Лиги чемпионов сойдутся МЮ и "Барселона", два последних рандеву которых случались в финалах ЛЧ в 2009 и 2011 годах. Онлайн "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" с видео голов и описанием опасных моментов уже доступен на нашем сайте. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

К первому матчу на "Олд Траффорд" соперники подошли без серьезных кадровых потерь, но в разном настроении: "Барса" выиграла 4 из 5 последних матчей, а "МЮ" за это же время трижды проиграл, хотя и не всегда по делу. В Англии уже заговорил о "принципе бумеранга". Дескать, тренер Сульшер выиграл слишком много матчей, которые, исходя из логики событий, не должен был выиграть. И теперь проигрывает там, где не заслужил проиграть.

Тем не менее рулевой "Барсы" Эрнесто Вальверде очень уважительно отзывается о сопернике: "Они сейчас в отличной форме, даже несмотря на последние результаты". А лидер манкуниацев Поль Погба – уже в предвкушении: "В этом матче я хочу получить удовольствие. Всегда приятно играть против одной из лучших команд в мире".

В другом матче дня дерзкие выскочки из Амстердама, на предыдущей стадии убравшие с дороги "Реал", примут "Ювентус". Онлайн "Аякс" – "Ювентус" можно будет смотреть на нашем сайте с помощью текстовой трансляции.

Накануне хавбек "Аякса" Фрэнки де Йонг хвастливо намекнул, что их коллекцию вполне может пополнить и скальп "Старой синьоры": "Надеюсь, и против "Ювентуса" мы покажем, что столь же хороши или даже лучше соперника". В порыве юношеского максимализма парень, видимо, забыл, что у Мадрида не было Роналду, а у "Юве" он есть.

Португалец залечил травму, полученную в игре за сборную, и с понедельника тренируется в общей группе. "Он чувствует себя лучше, и это хороший знак для нас", – говорит коуч туринцев Аллегри. Вернулся в строй и вингер Дуглас Коста. Однако компанию Касересу и Барцальи в клубном лазарете может составить Кьеллини. Накануне опытный центрбек повредил на тренировке икроножную мышцу, и теперь его участие в матче под вопросом.

Тем временем бывший хавбек "Барселоны" Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский "Виссел Кобе", назвал свою тройку фаворитов на победу в нынешней ЛЧ. Помимо "Барсы" (ну, естественно!) в нее также вошли "Ливерпуль" и "Ювентус".

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