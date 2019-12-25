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Арбитра пожизненно дисквалифицировали за четыре пенальти в одном матче

25 декабря, 08:52

В марокканской федерации посчитали, что решения арбитра повлияли на исход встречи

/ Фото: AFP

Марокканский арбитр Хишам Тиази получил пожизненное отстранение от футбольной деятельности за сомнительное судейство в матче чемпионата страны. Такое решение было принято королевской федерацией футбола Марокко после разбирательств скандального поединка между "Олимпик Хуригба" и "Юссуфия Беррешид".

В этом матче Тиази назначил четыре пенальти, три из которых – в ворота хозяев. Все 11-метровые были реализованы, а поединок в итоге завершился со счетом 4:1 в пользу "Олимпик Хуригба". По мнению марокканской федерации, решения арбитра повлияли на исход встречи.

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Ранее мы писали о скандале в украинском футболе: раскрыта схема подкупа столичного арбитра. Деньги перечислялись киевскому рефери, который затем делился с ассистентами и наблюдателями арбитража.

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Как мы писали ранее, экс-сборника Федецкого обвинили в том, что он "заряжал" деньгами арбитра. В адрес экс-звезды национальной команды прозвучали жесткие обвинения со стороны бывшего вице-президента "Карпат" Смалийчука.

Также мы сообщали, что пьяный арбитр рассмешил болельщиков на трибуне. Ассистент рефери ползал на четвереньках вдоль боковой линии. "Работу" лайнсмена записали на видео болельщики на трибунах.

Пьяный арбитр в Чехии Видео: Twitter

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арбитр пенальти чемпионат Марокко

Источник: Сегодня|Спорт

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