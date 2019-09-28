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Ползал на четвереньках: пьяный арбитр рассмешил болельщиков на трибуне

28 сентября, 17:38

"Работу" бокового арбитра записали на видео болельщики на трибунах

Пьяный арбитр в Чехии Видео: Twitter

Курьезный эпизод произошел в матче молодежного чемпионата Чехии между "Бероун" и "Сланой". Боковой арбитр Милан Шефар вышел на матч в состоянии алкогольного опьянения и целый тайм смешил болельщиков на трибунах. Один из них записал на видео, как лайнсмен попытался пробежать по бровке и упал, после чего едва поднялся на ноги. Сообщается, что на второй тайм Шафер выйти уже не смог.

Местная футбольная ассоциация быстро отрегулировала на инцидент и на год отстранила арбитра от работы, оштрафовав на 1550 евро.

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Примером для Шафера мог бы стать его коллега из Голландии. Арбитр Роб Диперинк работал на матче Кубка Голландии со сломанной ногой. Рефери получил травму в конце основного времени, но героически отработал поединок до конца, включая дополнительные полчаса.

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Ранее мы писали, что матч Лиги Европы остановили на 25 минут из-за травмы арбитра. Ответный поединок румынской "Университатя" и венгерского "Гонведа" запомнился не голами, а скандалом.

Напомним, что в чемпионате Боливии случился забавный эпизод: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы видеопомощи арбитрам, которой нет в местном чемпионате.

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Источник: Сегодня|Спорт

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