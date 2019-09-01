"Арсенал" отыграл два мяча в матче против "Тоттенхэма"

VAR помог "Тоттенхэму" / Фото: AFP

Сегодня вчетвертом тур чемпионата Англии по футболу прошло дерби Северного Лондона. "Арсенал" на своем поле принимал "Тоттенхэм". Двухсотое противостояние этих команд завершилось вничью. Хотя гости были ближе к успеху. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Арсенал" – "Тоттенхэм".

"Канониры" очень активно начали поединок раз за разом угрожая воротам гостей. В первые минуты били Пепе, Ляказетт, Найлс, а забил Эриксен. На 10-й минуте Льорис далеко выбил мяч, Сон его подхватил и выдал передачу на Ламелу, который пробил низом в угол, Лено в прыжке дотянулся до мяча и отбил его, но Эриксен успел на добивание и поразил пустые ворота. Затем Лено еще дважды вступал в игру, после опасных ударов игроков "Тоттенхэма". Но под конец тайма гости забили еще раз. Джака сбил в штрафной Сона и рефери назначил пенальти. Кейн пробил мощно в угол.

Тем не менее, до ухода на перерыв "Арсенал" отыграл один мяч. Пепе отдал пас в штрафную на Ляказетта, тот прокинул мяч мимо защитника и левой ногой мощно пробил в ближний угол.

Второй тайм начался с "качелей" и гости были ближе к голу. Кейн бил прицельно в дальний угол и попал в штангу. Затем уже Льорис достал опасный удар под перекладину. Но и голкипер "Тоттенхэма" был бессилен, когда Обамеянг замыкал в касание разрезную передачу в штрафную.

Потом "Арсенал" забил и третий гол. Но рефери зафиксировал офсайд. "Канониры" попросили посмотреть видеоповтор, который подтвердил правоту лайнсмена. В итоге, боевая ничья.

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"Арсенал" – "Тоттенхэм" – 2:2

Голы: Ляказетт (45+2), Обамеянг (71) – Эриксен (10), Кейн (40, пен.)

Интересно, что в прошлом сезоне обе команды играли в финалах еврокубков.

"Арсенал" проиграл Лигу Европы "Челси":

"Тоттенхэм" уступил в Лиге чемпионов "Ливерпулю":

Напомним, чемпион Англии "Манчестер Сити" накануне попал к "Шахтеру" в группу Лиги чемпионов. Соперники будут играть друг с другом в главном еврокубке уже третий год кряду.

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