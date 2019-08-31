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Римейк "золотого" матча для Зинченко и "Арсенал" – "Тоттенхэм": все игры 4-го тура чемпионата Англии

31 августа, 09:24

"МанСити" принимает "Брайтон", а финалисты Лиги Европы в Лондоне играют с финалистами ЛЧ

Матч тура - "Арсенал" vs "Тоттенхэм"

Матч тура - "Арсенал" vs "Тоттенхэм" / Фото: Getty Images

На этих выходных в Англии проходят матчи четвертого тура Премьер-лиги. В центральном их них встречаются финалисты Лиги Европы и Лиги чемпионов предыдущего сезона – в лондонском дерби "Арсенал" принимает на своем поле "Тоттенхэм".

Смотрите, как "Арсенал" проиграл финал Лиги Европы-2019

Смотрите, как "Тоттенхэм" проиграл финал Лиги чемпионов-2019

Напомним, чемпион Англии "Манчестер Сити" накануне попал к "Шахтеру" в группу Лиги чемпионов. Соперники будут играть друг с другом в главном еврокубке уже третий год кряду.

Как мы сообщали, украинский защитник "МанСити" Зинченко не сдерживал эмоций после жеребьевки ЛЧ. "Моей реакцией было – вау! Как это вообще возможно: три года подряд "Шахтер". Не могу сказать, что нам повезло. Недооценка в ЛЧ наказуема", – отметил Александр Зинченко.

В 4-м туре АПЛ "МанСити" играет дома с "Брайтоном". Напомним, именно победой над этим соперником в мае команда Зинченко обеспечила себе титул чемпионов Англии-2019:

Чемпионат Англии, 4 тур

Суббота, 31 августа

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14:30 "Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед"

17:00 "Челси" – "Шеффилд Юнайтед"

17:00 "Кристал Пэлас" – "Астон Вилла"

17:00 "Лестер" – "Борнмут"

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17:00 "Манчестер Сити" – "Брайтон"

17:00 "Ньюкасл" – "Уотфорд"

17:00 "Вест Хэм" – "Норвич"

19:30 "Бернли" – "Ливерпуль"

Воскресенье, 1 сентября

16:00 "Эвертон" – "Вулверхэмптон"

18:30 "Арсенал" – "Тоттенхэм"

Трансляция канала Setanta, показывающего матчи АПЛ, доступна на oll.tv

Турнирная таблица чемпионата Англии

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИВЕРПУЛЬ33009-39
2 МАНЧЕСТЕР СИТИ321010-37
3 АРСЕНАЛ32014-46
4 ЛЕСТЕР31203-25
5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД31116-34
6 БЕРНЛИ31115-34
7 ТОТТЕНХЭМ31115-44
8 БРАЙТОН31114-34
9 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД31113-34
10 КРИСТАЛ ПЭЛАС31112-24
11 БОРНМУТ31114-54
12 ЭВЕРТОН31111-24
13 ВЕСТ ХЭМ31114-74
14 ЧЕЛСИ31114-74
15 ВУЛВЕРХЭМПТОН30302-23
16 АСТОН ВИЛЛА31024-53
17 НОРВИЧ31026-83
18 САУТГЕМПТОН31023-53
19 НЬЮКАСЛ31022-43
20 УОТФОРД30031-70

Смотрите обзор английского дерби в Суперкубке УЕФА "Ливерпуль" – "Челси"

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чемпионат Англии Арсенал Лондон Манчестер Сити Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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