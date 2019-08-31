Римейк "золотого" матча для Зинченко и "Арсенал" – "Тоттенхэм": все игры 4-го тура чемпионата Англии

На этих выходных в Англии проходят матчи четвертого тура Премьер-лиги. В центральном их них встречаются финалисты Лиги Европы и Лиги чемпионов предыдущего сезона – в лондонском дерби "Арсенал" принимает на своем поле "Тоттенхэм".
Смотрите, как "Арсенал" проиграл финал Лиги Европы-2019
Смотрите, как "Тоттенхэм" проиграл финал Лиги чемпионов-2019
Напомним, чемпион Англии "Манчестер Сити" накануне попал к "Шахтеру" в группу Лиги чемпионов. Соперники будут играть друг с другом в главном еврокубке уже третий год кряду.
Как мы сообщали, украинский защитник "МанСити" Зинченко не сдерживал эмоций после жеребьевки ЛЧ. "Моей реакцией было – вау! Как это вообще возможно: три года подряд "Шахтер". Не могу сказать, что нам повезло. Недооценка в ЛЧ наказуема", – отметил Александр Зинченко.
В 4-м туре АПЛ "МанСити" играет дома с "Брайтоном". Напомним, именно победой над этим соперником в мае команда Зинченко обеспечила себе титул чемпионов Англии-2019:
Чемпионат Англии, 4 тур
Суббота, 31 августа
14:30 "Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед"
17:00 "Челси" – "Шеффилд Юнайтед"
17:00 "Кристал Пэлас" – "Астон Вилла"
17:00 "Лестер" – "Борнмут"
17:00 "Манчестер Сити" – "Брайтон"
17:00 "Ньюкасл" – "Уотфорд"
17:00 "Вест Хэм" – "Норвич"
19:30 "Бернли" – "Ливерпуль"
Воскресенье, 1 сентября
16:00 "Эвертон" – "Вулверхэмптон"
18:30 "Арсенал" – "Тоттенхэм"
Трансляция канала Setanta, показывающего матчи АПЛ, доступна на oll.tv
Турнирная таблица чемпионата Англии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|3
|3
|0
|0
|9-3
|9
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|3
|2
|1
|0
|10-3
|7
|3
|АРСЕНАЛ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|4
|ЛЕСТЕР
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|5
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|6
|БЕРНЛИ
|3
|1
|1
|1
|5-3
|4
|7
|ТОТТЕНХЭМ
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|8
|БРАЙТОН
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|9
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|10
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|11
|БОРНМУТ
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|12
|ЭВЕРТОН
|3
|1
|1
|1
|1-2
|4
|13
|ВЕСТ ХЭМ
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|14
|ЧЕЛСИ
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|15
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|16
|АСТОН ВИЛЛА
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|17
|НОРВИЧ
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|18
|САУТГЕМПТОН
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|19
|НЬЮКАСЛ
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
|20
|УОТФОРД
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
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