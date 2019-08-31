Римейк "золотого" матча для Зинченко и "Арсенал" – "Тоттенхэм": все игры 4-го тура чемпионата Англии

"МанСити" принимает "Брайтон", а финалисты Лиги Европы в Лондоне играют с финалистами ЛЧ

Матч тура - "Арсенал" vs "Тоттенхэм" / Фото: Getty Images

На этих выходных в Англии проходят матчи четвертого тура Премьер-лиги. В центральном их них встречаются финалисты Лиги Европы и Лиги чемпионов предыдущего сезона – в лондонском дерби "Арсенал" принимает на своем поле "Тоттенхэм".

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Напомним, чемпион Англии "Манчестер Сити" накануне попал к "Шахтеру" в группу Лиги чемпионов. Соперники будут играть друг с другом в главном еврокубке уже третий год кряду.

Как мы сообщали, украинский защитник "МанСити" Зинченко не сдерживал эмоций после жеребьевки ЛЧ. "Моей реакцией было – вау! Как это вообще возможно: три года подряд "Шахтер". Не могу сказать, что нам повезло. Недооценка в ЛЧ наказуема", – отметил Александр Зинченко.

В 4-м туре АПЛ "МанСити" играет дома с "Брайтоном". Напомним, именно победой над этим соперником в мае команда Зинченко обеспечила себе титул чемпионов Англии-2019:

Чемпионат Англии, 4 тур

Суббота, 31 августа

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14:30 "Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед"

17:00 "Челси" – "Шеффилд Юнайтед"

17:00 "Кристал Пэлас" – "Астон Вилла"

17:00 "Лестер" – "Борнмут"

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17:00 "Манчестер Сити" – "Брайтон"

17:00 "Ньюкасл" – "Уотфорд"

17:00 "Вест Хэм" – "Норвич"

19:30 "Бернли" – "Ливерпуль"

Воскресенье, 1 сентября

16:00 "Эвертон" – "Вулверхэмптон"

18:30 "Арсенал" – "Тоттенхэм"

Трансляция канала Setanta, показывающего матчи АПЛ, доступна на oll.tv

Турнирная таблица чемпионата Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 3 3 0 0 9-3 9 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 3 2 1 0 10-3 7 3 АРСЕНАЛ 3 2 0 1 4-4 6 4 ЛЕСТЕР 3 1 2 0 3-2 5 5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 3 1 1 1 6-3 4 6 БЕРНЛИ 3 1 1 1 5-3 4 7 ТОТТЕНХЭМ 3 1 1 1 5-4 4 8 БРАЙТОН 3 1 1 1 4-3 4 9 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 3 1 1 1 3-3 4 10 КРИСТАЛ ПЭЛАС 3 1 1 1 2-2 4 11 БОРНМУТ 3 1 1 1 4-5 4 12 ЭВЕРТОН 3 1 1 1 1-2 4 13 ВЕСТ ХЭМ 3 1 1 1 4-7 4 14 ЧЕЛСИ 3 1 1 1 4-7 4 15 ВУЛВЕРХЭМПТОН 3 0 3 0 2-2 3 16 АСТОН ВИЛЛА 3 1 0 2 4-5 3 17 НОРВИЧ 3 1 0 2 6-8 3 18 САУТГЕМПТОН 3 1 0 2 3-5 3 19 НЬЮКАСЛ 3 1 0 2 2-4 3 20 УОТФОРД 3 0 0 3 1-7 0

Смотрите обзор английского дерби в Суперкубке УЕФА "Ливерпуль" – "Челси"

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