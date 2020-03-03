"Арсенал" первым вышел в четвертьфинал Кубка Англии, добыв непростую выездную победу

В понедельник вечером состоялся первый матч пятого раунда Кубка Англии по футболу. В 1/8 финала встречались "Портсмут" и "Арсенал". Читайте о том, что нападающий "Арсенала" – лучший игрок в истории Премьер-лиги.

"Портсмут", который в свое время выступал в Премьер-лиги, сейчас представляет лишь третий английский дивизион – Лигу 1. Там он занимает третье место. Тем не менее, хозяева дали бой "Арсеналу" и нанесли аж 11 ударов по его воротам! Правда, лишь один пришелся в "рамку". Гости из Лондона ответили четырьмя ударами в створ ворот, и два из них превратились в голы. На последней минуте первого тайма греческий защитник Сократис Папастатопулос открыл счет, а в начале второй половины английский нападающий ганского происхождения Эдди Нкетиа установил на табло окончательный результат – 2:0.

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Во вторник и среду проведут по три матча 1/8 финала Кубка, а еще один, "Дерби Каунти" – "Манчестер Юнайтед", – в четверг.

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