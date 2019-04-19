"Арсенал" выиграл у "Наполи" скрытый финал Лиги Европы: обзор матча

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги Европы в Неаполе

Лондонский "Арсенал" вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей итальянский "Наполи". В первом матче в Лондоне "канониры" одержали победу со счетом 2:0, а в ответной встрече в Неаполе. Единственный мяч после красивого улара со штрафного забил Александр Ляказетт. Отметим, что эта пара была самой звездной на стадии четвертьфиналов.

"Наполи" – "Арсенал" – 0:1

Гол: Ляказетт (36)

"Наполи": Мерет, Кирикеш, Гулям (Мариу Руй, 71), Максимович (Мертенс, 46), Кулибали, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье (Юнес, 61), Милик.

"Арсенал": Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Джака (Эль-Ненни, 61), Рэмзи (Мхитарян, 34), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).

Предупреждения: Инсинье (43), Чех (74).

"Валенсия" после выездной победы над "Вильярреалом" (3:1) подтвердила свое превосходство и дома. "Летучие мыши" по разу в каждом из таймов поразили ворота соперника и в юбилейный год для своей команды вышли в полуфинал еврокубка. Смотреть голы матча "Валенсия" – "Вильярреал" – 2:0.

"Челси" заставил понервничать своих болельщиков после феноменального первого тайма со "Славией", когда лондонцы четырежды отличились и один раз пропустили. Но после перерыва гости сумели быстро два гола отквитать и до последнего сохраняли шансы на полуфинал. Обзор матча "Челси" – "Славия" – 4:3.

Финальный поединок состоится 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе. Арена была открыта в 2015 году и вмещает 69 870 зрителей. Номинальным хозяином финального матча станет победитель полуфинальной пары "Айнтрахт" – "Челси".

Кстати, ранее мы писали, что УЕФА поможет Мхитаряну получить азербайджанскую визу в случае участия в финале Лиги Европы. Армянский футболист не посещает Азербайджан из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Арсенал" выиграл у "Наполи" скрытый финал Лиги Европы: обзор матча". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"