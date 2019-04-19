"Славия" преподала урок "Динамо", как играть с "Челси". Обзор матча Лиги Европы

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги Европы в Лондоне

Лондонский "Челси" едва не опозорился дома в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Славии" из Чехии. Хозяева поля открыли счет уже на пятой минуте, а спустя еще четыре минуты вели 2:0. Учитывая выездную победу (1:0), сомнений о победителе противостояния не осталось. Подкрепили преимущество "Челси" голи Жиру и Педро в первом тайме, но гол Соучека сохранял интригу.

А после перерыва дубль Шевчика за четыре минуты перевернул все с ног на голову. Чехи поверили, что могут вырвать победу у лондонцев и побежали отыгрываться, но все же им не хватило мастерства.

"Челси" – "Славия" – 4:3

Голы: Педро (5, 27), Дели (9), Жиру (17), - Соучек (25), Шевчик (51, 54)

"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли (Жоржиньо, 70), Ковачич, Педро, Канте, Азар (Виллиан, 65), Жиру.

"Славия": Коларж, Дели, Боржил, Кудела, Нгаде-Нгаджуи, Масопуст (Олайинка, 52), Соучек, Траоре, Шевчик (Стох, 78), Змргал, Крал.

Предупреждения: Канте (33), Соучек (53), Кудела (73), Эмерсон (75).

Финальный поединок состоится 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе. Арена была открыта в 2015 году и вмещает 69 870 зрителей. Номинальным хозяином финального матча станет победитель полуфинальной пары "Айнтрахт" – "Челси".

Кстати, ранее мы писали, что УЕФА поможет Мхитаряну получить азербайджанскую визу в случае участия в финале Лиги Европы. Армянский футболист не посещает Азербайджан из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

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