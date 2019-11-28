Украинский тренер добывает историческую победу над МЮ, который совершил рекордно дальний выезд

Болельщики "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

Реклама

До выезда в Нур-Султан в пятом туре Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" успел гарантировать себе место в плей-офф, выиграв три матча и один завершив вничью. Поединок МЮ с "Астаной", которая уже потеряла все шансы на выход из группы, мог разве что принести англичанам победу в группе в случае осечки "АЗа". Но для этого еще есть очная встреча с нидерландцами, поэтому в Казахстан Сульшер взял молодежный состав во главе с Лингардом и Шоу.

"Астана" / Фото: Reuters

Счет в матче, который из-за сильного мороза проходил под крышей, на 10-й минуте открыл полузащитник британцев Джесси Лингард, вышедший в качестве капитана. Ранее мы также писали, что игроки МЮ не смогут находиться на улице Астаны более 10 минут. А для "Дьяволов" это был самый дальний евровыезд – 4 800 км.

Но хозяева не опустили руки и буквально за семь минут второго тайма вышли вперед – первый мяч на 55-й минуте на счету Дмитрия Шомко, а вот второй – на 62-й – метров с двух забил в свои ворота молодой защитник Дишон Бернард – 1:2.

У "Красных Дьяволов" были моменты, чтобы отыграться, в частности у Гомеса и Гринвуда, но здорово отработал в "рамке" вратарь "Астаны" Ненад Эрич. Так и не вышел защитник "Юнайтед" Макс Тейлор, который девять месяцев назад перенес химиотерапию и победил рак. А "Астана", которую тренирует украинец Роман Григорчук, одержала победу и набрала первые очки в групповом раунде текущей Лиги чемпионов.

Главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер: "Мы расстроены результатом, но начало матча было великолепным, мы забили фантастический гол. Даже после того как пропустили, мы продолжали атаковать, создавать давление у ворот Эрича. В целом, я доволен выступлением команды и наших молодых игроков".

Смотрите полный обзор матча Астана — Манчестер Юнайтед – 2:1

Ранее мы сообщали, что у "Манчестер Юнайтед" появилась огромная проблема на полмиллиарда евро. Английский гранд теряет очень большие деньги из-за неучастия в Лиге чемпионов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама