"Атлетико" оштрафует Антуана Гризманна на 200 тысяч евро

Французский форвард не приехал на первый сбор команды, он хочет покинуть клуб

Гризманн не спешит ехать в Мадрид. Фото: AFP

Мадридский "Атлетико" возбудил дисциплинарное дело против нападающего команды Антуана Гризманна, который игнорирует предсезонку мадридского клуба, сообщает ESPN. Футболист будет оштрафован на 200 тысяч евро. Это максимальная сумма санкций, предусмотренная в его контракте.

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Француз официально сообщил о своем уходе из "Атлетико" еще в мае. Ожидалось, что он перейдет в "Барселону", однако несколько дней назад мадридцы выступили с заявлением, в котором сообщили, что не будут вести переговоры с каталонцами. "Барселона" попросила о рассрочке по выплате отступных за Гризманна. Стоит отметить, что клаусула в его контракте с 1 июля снизилась с 200 до 120 млн евро. В ответ на это нападающий объявил о бойкоте тренировок "Атлетико".

Гризманн выступает за "матрасников" с 2014 года. За это время он провел в клубе 257 матчей и забил 133 мяча. В сезоне-2018/19 Гризманн провел за "Атлетико" 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что "Барселона" договорилась о трансфере нападающего и официально объявит о переходе 10 июля.

Так Гризманн забивал в финале Лиги Европы-2018:

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