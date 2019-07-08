"Атлетико" оштрафует Антуана Гризманна на 200 тысяч евро
Французский форвард не приехал на первый сбор команды, он хочет покинуть клуб
Мадридский "Атлетико" возбудил дисциплинарное дело против нападающего команды Антуана Гризманна, который игнорирует предсезонку мадридского клуба, сообщает ESPN. Футболист будет оштрафован на 200 тысяч евро. Это максимальная сумма санкций, предусмотренная в его контракте.
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Француз официально сообщил о своем уходе из "Атлетико" еще в мае. Ожидалось, что он перейдет в "Барселону", однако несколько дней назад мадридцы выступили с заявлением, в котором сообщили, что не будут вести переговоры с каталонцами. "Барселона" попросила о рассрочке по выплате отступных за Гризманна. Стоит отметить, что клаусула в его контракте с 1 июля снизилась с 200 до 120 млн евро. В ответ на это нападающий объявил о бойкоте тренировок "Атлетико".
Гризманн выступает за "матрасников" с 2014 года. За это время он провел в клубе 257 матчей и забил 133 мяча. В сезоне-2018/19 Гризманн провел за "Атлетико" 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.
Ранее сообщалось, что "Барселона" договорилась о трансфере нападающего и официально объявит о переходе 10 июля.
Так Гризманн забивал в финале Лиги Европы-2018:
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