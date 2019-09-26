Месси чисто выиграл звание лучшего футболиста мира: ФИФА ударила по Никарагуа документом

Опубликован формуляр за подписью Хуана Барреры, подтверждающий, что он таки голосовал за Лионеля

Лионель Месси / Фото: AFP

ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры о подлоге при выборе лучшего игрока сезона The Best-2019. Ранее Баррера заявил, что не голосовал за нападающего "Барселоны" Месси.

В ответ ФИФА предоставила форму для голосования за подписью Хуана и с печатью федерации футбола Никарагуа. В тройку Барреры вошли Лионель Месси из "Барселоны", Садьо Мане из "Ливерпуля" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".

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Напомним, Месси выиграл голосование за звание лучшего игрока мира 2019, в котором принимали участие тренеры и капитаны всех сборных ФИФА, а также болельщики и журналисты. Лионель набрал 46 баллов, Вирджил ван Дейк – 38 очков, а Криштиану Роналду – 36.

Отметим, что накануне врачи рассказали, насколько серьезную травму получил лучший футболист мира. Возвращения Лионеля в строй после растяжения приводящей мышцы левого бедра.ждут к поединку Лиги чемпионов с "Интером". Но эти сроки – не официальные. "Барселона" даже ориентировочной даты камбека Месси не называет.

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