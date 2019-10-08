Аутсайдер чемпионата Италии уволил тренера спустя пять месяцев после назначения

Новым главным тренером "Сампдории" в ближайшее время может стать Джузеппе Якини

Эусебио ди Франческо / Фото: Reuters

"Сампдория" объявила о расставании с главным тренером Эусебио ди Франческо. Он возглавил генуэзцев только минувшим летом, но провальный старт сезона вынудил руководство клуба разрывать отношения с 50-летним специалистом уже сейчас.

После семи туров "Сампдория" замыкает турнирную таблицу итальянской Серии А. При ди Франческо генуэзцы набрали всего лишь три зачетных балла, одержав одну победу при шести поражениях. По данным итальянских СМИ, новым главным тренером "Сампдории" в ближайшее время может стать Джузеппе Якини.

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Ранее мы писали, что "Эспаньол" уволил главного тренера Давида Гальего. Его место занял экс-наставник "Севильи" Пабло Мачин.

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Напомним, что в недавнем интервью бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич признался, что хотел уйти из "Динамо" летом. Он имел на руках два предложения, но в итоге решил остаться в украинском клубе, а спустя полтора месяца был уволен после вылета из Лиги чемпионов.

Кстати, ранее мы писали, что Хацкевич снова может возглавить "Динамо": источник озвучил неожиданную информацию. Белорусский тренер вошел в список кандидатов на должность главного тренера москвичей.

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