Хацкевич снова может возглавить "Динамо": источник озвучил неожиданную информацию

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может снова стать наставником динамовцев. В услугах белорусского тренера заинтересовано "Динамо" из Москвы. Накануне российский клуб расстался с уже бывшим тренером с Дмитрием Хохловым.
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Как стало известно изданию "Бизнес-онлайн", Хацкевичу звонили из "Динамо". Только это были не первые лица из руководства. Московский клуб консультировался со специалистом о возможности возглавить команду.
Кроме Хацкевича клуб рассматривает ряд других кандидатур, среди которых Курбан Бердыев, Олег Кононов, Дан Петреску и Рашид Рахиомов.
Напомним, что в недавнем интервью Хацкевич признался, что хотел уйти из "Динамо" летом. Он имел на руках два предложения, но в итоге решил остаться в украинском клубе, а спустя полтора месяца был уволен после вылета из Лиги чемпионов.
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Как мы писали ранее, одолев "Мариуполь", "Динамо" Алексея Михайличенко повторило серию Александра Хацкевича. До этого трижды кряду киевлянам удавалось выигрывать еще в начале сезона под руководством белорусского коуча.
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