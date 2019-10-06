Хацкевич снова может возглавить "Динамо": источник озвучил неожиданную информацию

Александр Хацкевич / Фото: AFP

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может снова стать наставником динамовцев. В услугах белорусского тренера заинтересовано "Динамо" из Москвы. Накануне российский клуб расстался с уже бывшим тренером с Дмитрием Хохловым.

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Как стало известно изданию "Бизнес-онлайн", Хацкевичу звонили из "Динамо". Только это были не первые лица из руководства. Московский клуб консультировался со специалистом о возможности возглавить команду.

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Кроме Хацкевича клуб рассматривает ряд других кандидатур, среди которых Курбан Бердыев, Олег Кононов, Дан Петреску и Рашид Рахиомов.

Напомним, что в недавнем интервью Хацкевич признался, что хотел уйти из "Динамо" летом. Он имел на руках два предложения, но в итоге решил остаться в украинском клубе, а спустя полтора месяца был уволен после вылета из Лиги чемпионов.

Как мы писали ранее, одолев "Мариуполь", "Динамо" Алексея Михайличенко повторило серию Александра Хацкевича. До этого трижды кряду киевлянам удавалось выигрывать еще в начале сезона под руководством белорусского коуча.

Смотрите, как "Динамо" сыграло вничью с "Лугано":

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