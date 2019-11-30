Австрийские знакомые: что нужно знать о сопернике Украины на Евро-2020

Национальная команда сыграет в одной группе с Австрией

Сборная Австрии / Фото: Twitter

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В Бухаресте прошла жеребьевка на Евро-2020, в котором сборная Украины узнала соперника по группе. Так, команда Шевченко попала в группу С, где сыграет со сборными Нидерландов и Австрии.

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В рейтинге ФИФА австрийцы находятся не так далеко от Украины. Если команда Шевченко расположилась на 24-м месте, то сборная Австрии на 26-м.

С австрийцами украинцы встречались дважды: в 2011 году победили 2:1, в 2012-м – проиграли 2:3. Обе встречи были товарищескими.

Лучшим же достижением команды за всю ее историю стало третье место на чемпионате мира 1954 года в Швейцарии. В матче за бронзу Австрия одолела команду Уругвая, победителя предыдущего первенства.

Этот отбор австрийцы закончили на втором месте. Они находились в группе G с Польщей, Северной Македонией, Словенией, Израилем и Латвией.

Самую крупную победу в этой группе они добыли в матче с Латвией. Тот поединок закончился со счетом 6:0.

Украинским болельщикам эта сборная знакома по Александру Драговичу. Защитник выступал в чемпионате Украины в составе киевского "Динамо" с 2013 по 2016 года.

Тренирует команды 53-летний немец Франко Фода. В свое время он выступал за "Вердер", "Кайзерслаутерн", "Байер", "Базель ". Провел за сборную Германии два матча. Тренерскую карьеру себе сделал, работая в австрийском "Штурмом" с 2006 по 2017 год с перерывом на сезон в "Кайзерслаутерн ".

"Перед жеребьевкой я подчеркивал, что мы не выбираем противников, которые будут играть против нас. В итоге, имеем очень сильную группу. Нидерланды — безусловный фаворит. Украина завершила квалификационный турнир непобежденной, оставив позади Португалию и Сербию. Наш последний противник не будет известен до марта 2020 года. На европейском первенстве все возможно и мы сделаем все, чтобы выйти в 1/8 финала", — сказал наставник сборной Австрии Франко Фода.

Напомним, в ноябре сборная Украины провела два матча. Сперва в товарищеской встрече команда Андрея Шевченко вырвала победу у Эстонии, а затем Украина сыграла вничью с Сербией в отборе на Евро-2020, забив спасительный мяч на 93-й минуте.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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