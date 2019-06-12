Автогол и Месси в юбке: Нигерия обыграла Южную Корею на женском ЧМ-2019
Африканская сборная набрала первые очки на турнире, кореянки забивали пока только в собственные ворота
Женская сборная Нигерии обыграла команду Южной Кореи во втором туре группового этапа чемпионата мира 2019 года. Африканки повели в счете на 29-й минуте встречи, когда защитница корейской сборной Ким До-Ён срезала мяч в собственные ворота с линии штрафной. А после перерыва Асисат Ошоала, получив мяч из глубины, обыграла сначала защитницу, а затем и вратаря, после чего с острого угла поразила ворота 2:0.
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Кстати, Ошоала выступает в "Барселоне", за которую в семи матчах наколотила семь мячей. Она является трехкратной победительницей Кубка Африки и столько же раз признавалась лучшей в стране.
|#
|Группа A
|И
|B
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Франция (Ж)
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|2
|Норвегия (Ж)
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|3
|Нигерия (Ж)
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|4
|Южная Корея (Ж)
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
Расписание среды на женском ЧМ-2019:
- 19:00 Германия – Испания
- 22:00 Франция – Норвегия
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Женский чемпионат мира проходит во Франции с 7 июня по 7 июля на девяти стадионах.
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