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Автогол и Месси в юбке: Нигерия обыграла Южную Корею на женском ЧМ-2019

12 июня, 18:09

Африканская сборная набрала первые очки на турнире, кореянки забивали пока только в собственные ворота

Фото: AFP

Женская сборная Нигерии обыграла команду Южной Кореи во втором туре группового этапа чемпионата мира 2019 года. Африканки повели в счете на 29-й минуте встречи, когда защитница корейской сборной Ким До-Ён срезала мяч в собственные ворота с линии штрафной. А после перерыва Асисат Ошоала, получив мяч из глубины, обыграла сначала защитницу, а затем и вратаря, после чего с острого угла поразила ворота 2:0.

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Кстати, Ошоала выступает в "Барселоне", за которую в семи матчах наколотила семь мячей. Она является трехкратной победительницей Кубка Африки и столько же раз признавалась лучшей в стране.

#Группа AИBНПГО
1Франция (Ж)11004:03
2Норвегия (Ж)11003:03
3Нигерия (Ж)21012:33
4Южная Корея (Ж)20020:60

Расписание среды на женском ЧМ-2019:

  • 19:00 Германия – Испания
  • 22:00 Франция – Норвегия

Женский чемпионат мира по футболу: анонс

Женский чемпионат мира проходит во Франции с 7 июня по 7 июля на девяти стадионах.

Ранее во вторник американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.


Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

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Тег женский футбол, чемпионат мира

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Сегодня|Спорт

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