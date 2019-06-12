Автогол и Месси в юбке: Нигерия обыграла Южную Корею на женском ЧМ-2019

Африканская сборная набрала первые очки на турнире, кореянки забивали пока только в собственные ворота

Фото: AFP

Женская сборная Нигерии обыграла команду Южной Кореи во втором туре группового этапа чемпионата мира 2019 года. Африканки повели в счете на 29-й минуте встречи, когда защитница корейской сборной Ким До-Ён срезала мяч в собственные ворота с линии штрафной. А после перерыва Асисат Ошоала, получив мяч из глубины, обыграла сначала защитницу, а затем и вратаря, после чего с острого угла поразила ворота 2:0.

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Кстати, Ошоала выступает в "Барселоне", за которую в семи матчах наколотила семь мячей. Она является трехкратной победительницей Кубка Африки и столько же раз признавалась лучшей в стране.

# Группа A И B Н П Г О 1 Франция (Ж) 1 1 0 0 4:0 3 2 Норвегия (Ж) 1 1 0 0 3:0 3 3 Нигерия (Ж) 2 1 0 1 2:3 3 4 Южная Корея (Ж) 2 0 0 2 0:6 0

Расписание среды на женском ЧМ-2019:

19:00 Германия – Испания

22:00 Франция – Норвегия

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Женский чемпионат мира проходит во Франции с 7 июня по 7 июля на девяти стадионах.

Ранее во вторник американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.

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