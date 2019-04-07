Автор победного пенальти "Шахтера": "Фонсека накричал – и мы вышли совсем другие"

Виктор Коваленко рассказал, как забивал с "точки" в ворота Бойко и что происходило в раздевалке "горняков" в раздевалке

Коваленко против Кадара. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Автор победного пенальти "Шахтера": "Фонсека накричал – и мы вышли совсем другие" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a32/226/5caa32226f737.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a32/226/5caa32226f737.png 2019-04-07T20:28:00+03:00 Футбол Виктор Коваленко рассказал, как забивал с "точки" в ворота Бойко и что происходило в раздевалке "горняков" в раздевалке

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко, чей пенальти принес "Шахтеру" победу над "Динамо" в 1/4 Кубка Украины, дал комментарий по состоявшемуся в Харькове поединку. Напомним, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии 11-метровых успешнее оказался "Шахтер", у которого двумя сейвами отличился голкипер Андрей Пято – 4:3.

Напомним, мы вели онлайн матча "Шахтер" – "Динамо".

- Каково это быть решающий пенальти? – вопрос Виктору Коваленко

- Так это был не последний удар, еще Андрюха Пятов был, думаю, его все должны поздравлять.

- Что было в голове, когда шел бить? Знал, куда будет прыгать Бойко?

- Нет, я пришел, был уверен, что забью. Еще не решил, в какой угол, но перед ударом посмотрел на вратаря и решил, куда буду бить.

- Что увидел, когда посмотрел на Бойко?

- Ничего. Увидел, что он не знает, куда буду бить, поэтому ударил в правый угол от себя. Хорошо, что забил.

- Два разных тайма вы отыграли в основное время. Что было в первом?

- Может, в первом тайме мы не вышли на все 100, у нас было очень много брака, они проводили очень хорошие контратаки. Во втором тайме Мистер нас взбодрил, немного накричал, вышли совсем другие.

- До удаления Мораеса у вас все было идеально. Насколько сломало вас удаление?

- Тяжело перестроиться на 10 человек. Немного непонятно, как играть, но дошли до пенальти и выиграли.

- Насколько трудно было физически в овертаймах? Дотерпели?

- Думаю, каждый человек и в "Шахтере", и в "Динамо" терпел, хотели выиграть. Сегодня удача была на нашей стороне.

- Есть ощущение, что будто это был финал Кубка?

- Честно, это четвертьфинал, есть еще и другие команды. До финала еще две игры.

- В полуфинал вышли две команды из первой лиги – "Ингулец" и "Днепр-1". Вам будет легче играть в полуфинале, если попадете на эти команды?

- Не видел, как они играют. Знаю, что "Днепр-1" – хорошая команда. Думаю, со всеми будет тяжело, – сказал Коваленко.

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