Гармаш боднул Мораеса а-ля Зидан: видео удаления динамовца в матче Кубка с "Шахтером"
Полузащитник "Динамо" повторил знаменитый фол капитана сборной Франции в финале ЧМ-2006
По ходу матча 1/4 Кубка Украины по футболу в Харькове между "Шахтером" и "Динамо" полузащитник киевлян Денис Гармаш повторил скандальный фол Зинедина Зидана в финале чемпионата мира-2006. Напомним, тогда француз головой боднул защитника сборной Италии Марко Матерацци, за что был удален с поля.
Подобным образом динамовец Денис Гармаш поступил по отношению к экс-форварду киевлян Жуниору Мораесу, выступающему сейчас за "Шахтер" – Гармаш боднул того головой. И за это увидел перед собой красную карточку от арбитра матча "Шахтер" – "Динамо" Максима Козырянского.
Интересно, что спустя некоторое время был удален с поля и Мораес, однако не за неспортивное поведение, как Гармаш. Жуниор получил вторую желтую за опасный подкат против Шапаренко.
Как сообщалось ранее, в семье игрока "Динамо" Дениса Гармаша пополнение: супруга Снежана подарила ему сына. Это уже второй ребенок в семье Гармашей – у Дениса уже есть трехлетняя дочь Милана.
Также сообщалось, что УЕФА открыл "дело Мораеса" по требованию Люксембурга и Португалии. Европейский футбольный союз будет расследовать информацию о возможном нарушении во время натурализации бразильца
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