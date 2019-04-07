Гармаш боднул Мораеса а-ля Зидан: видео удаления динамовца в матче Кубка с "Шахтером"

Полузащитник "Динамо" повторил знаменитый фол капитана сборной Франции в финале ЧМ-2006

Неуравновешенный Гармаш. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Гармаш боднул Мораеса а-ля Зидан: видео удаления динамовца в матче Кубка с "Шахтером" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a21/e9f/5caa21e9f3d01.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a21/e9f/5caa21e9f3d01.png 2019-04-07T19:15:00+03:00 Футбол Полузащитник "Динамо" повторил знаменитый фол капитана сборной Франции в финале ЧМ-2006

По ходу матча 1/4 Кубка Украины по футболу в Харькове между "Шахтером" и "Динамо" полузащитник киевлян Денис Гармаш повторил скандальный фол Зинедина Зидана в финале чемпионата мира-2006. Напомним, тогда француз головой боднул защитника сборной Италии Марко Матерацци, за что был удален с поля.

Подобным образом динамовец Денис Гармаш поступил по отношению к экс-форварду киевлян Жуниору Мораесу, выступающему сейчас за "Шахтер" – Гармаш боднул того головой. И за это увидел перед собой красную карточку от арбитра матча "Шахтер" – "Динамо" Максима Козырянского.

Интересно, что спустя некоторое время был удален с поля и Мораес, однако не за неспортивное поведение, как Гармаш. Жуниор получил вторую желтую за опасный подкат против Шапаренко.

Как сообщалось ранее, в семье игрока "Динамо" Дениса Гармаша пополнение: супруга Снежана подарила ему сына. Это уже второй ребенок в семье Гармашей – у Дениса уже есть трехлетняя дочь Милана.

Также сообщалось, что УЕФА открыл "дело Мораеса" по требованию Люксембурга и Португалии. Европейский футбольный союз будет расследовать информацию о возможном нарушении во время натурализации бразильца

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