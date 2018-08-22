"Аякс" – "Динамо": у букмекеров фавориты голландцы

Сегодня, 22 августа, в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арене" состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встречаются местный "Аякс" и киевское "Динамо". Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Аякс" – "Динамо".

В сегодняшнем противостоянии букмекеры считают фаворитом голландский клуб. Котировки конторы Bwin на победу "Аякса" – 1.57, на ничью – 4.00, на победу – "Динамо" – 6.00. Котировки на проход в групповой этап: "Аякс" – 1.44, "Динамо" – 2.60.

Интересно, что за всю историю еврокубков "Аякс" и "Динамо" встречались между

собой всего лишь однажды – в раунде плей-офф Лиги чемпионов-2010/11. Тогда итоговую победу со счетом – 3:2 отпраздновал "Аякс": 1:1 – в Киеве, 2:1 – в Амстердаме.

Ранее мы писали, что бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко рассказал "Аяксу" о слабых и сильных сторонах "Динамо". В частности, он назвал Кендзеру слабым звеном в игре киевлян.