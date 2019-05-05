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"Аякс" стал обладателем Кубка Голландии по футболу

5 мая, 21:52

В финале амстердамский клуб разгромил "Виллем II"

Трофей у "Аякса"
Трофей у "Аякса". Фото: AFP

Сегодня был сыгран финал Кубка Голландии по футболу в котором "Аякс" разгромил "Виллем II". Амстердамский клуб одержал победу со счетом – 4:0. В составе победителей по голу забили Дэйли Блинд и Расмус Кристенсен, а Клас-Ян Хунтелар оформил дубль.

Для "Аякса" этот финал стал 25-м в истории. Амстердамцы завоевали Кубок страны в 19-й раз и впервые с сезона-2009/10. "Аякс" также уже в четвертый раз в истории выиграл финал Кубка с преимуществом в 4 и более голов.

"Аякс" в текущем сезоне продолжает лидировать в чемпионате Голландии, ведя борьбу за чемпионство в Эредивизи с "ПСВ". Также "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где в первом матче обыграл "Тоттенхэм" со счетом – 1:0.

Ранее мы писали, что "Мехелен" выиграл Кубок Бельгии, в финале обыграв "Гент", за который выступают трое украинцев - Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун

Также сообщалось, что у Кубка Греции точно будет украинский обладатель. Финал турнира, в котором схлестнутся ПАОК наших Шахова и Хачериди и АЕК Чигринского, состоится 11 мая. 

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Тег Аякс Амстердам, кубок Голландии, Виллем Голландия

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sport24.ru

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